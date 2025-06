Strahlender Sonnenschein erwartet Alcúdia diesen 9. Juni

Inmitten des vibrierenden Zentrums der Balearen empfängt Alcúdia den 9. Juni mit strahlendem Sonnenschein und idealem Urlaubswetter. Die heutige Vorhersage verspricht klaren Himmel und angemessene Temperaturen, die von 20.22ºC bis zu 26.51ºC reichen. Ein perfekter Tag zum Erkunden der bezaubernden Strände oder Flanieren entlang der charmanten Gassen dieser mallorquinischen Stadt.

Temperaturen – Vom Morgengrauen bis zur Nacht

Die erwarteten Temperaturen für den heutigen Tag sind für die gesamte Tageszeit ideal verteilt. Der Morgen beginnt mit kühlen 21.03ºC. Bis zum Mittag steigt die Quecksilbersäule auf 26.42ºC, was gerade die richtige Temperatur für ein angenehm warmes Mittagessen im Freien ist. Am Nachmittag mildert sich die Hitze auf 25.87ºC, während sich in der Nacht mit 22.37ºC perfekte Bedingungen zum Schlafen ergeben.

Gefühlte Temperaturen – Um einen angenehmen geschätzten Tag zu haben

Ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist das thermische Gefühl. Mit anderen Worten, wie wir tatsächlich die Temperatur empfinden. Am Morgen fühlt es sich an wie 21.07ºC, was nicht zu kalt ist. Der Tag verspricht eine angenehme Wärme mit empfundenen 26.42ºC. Der Nachmittag fühlt sich mit 26.08ºC nicht zu überwältigend an und die Nacht senkt das Gefühl auf 22.65ºC, was eine ideale Bedingung zum Ausruhen darstellt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Feinabstimmung des Urlaubswetters

Und natürlich wäre kein vollständiger Wetterbericht ohne ein paar Erwähnungen von Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Mit einem Druck von 1020 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% fühlt es sich definitiv nicht schwül an. Für eine angenehme Meeresbrise sorgt der Wind mit einer erwarteten Geschwindigkeit von 5.26m/s in Richtung 58º und Böen von 4.76m/s. Alles in allem erwartet uns in Alcúdia ein idealer Tag unter klarem Himmel mit einer Regenwahrscheinlichkeit von Null.