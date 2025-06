Strahlend klarer Himmel über Cala Millor am 9. Juni 2025

Der heutige Blick aus dem Fenster belohnt uns mit einem hinreißenden klaren Himmel über Cala Millor. Mit dem 9. Juni 2025 beginnt ein weiterer herrlicher Tag auf unserer geliebten Insel Mallorca. Freuen Sie sich auf einen sonnigen Tag mit optimalen Temperaturen – ideal für einen einsamen Spaziergang am Strand oder eine fröhliche Entdeckungstour durch die Stadt. Melden Sie sich bei uns, Ihrem vertrauenswürdigen Lokalmeteorologen, um stets die aktuellen Wetterentwicklungen zu erhalten.

Temperatur: Von behaglich bis perfekt

Das Klima zeigt sich heute von seiner besten Seite. Beginnen Sie den Tag mit einer morgendlichen Mindesttemperatur von 20,41°C gefolgt von einer moderaten Erwärmung auf 23,58°C am Mittag. Der Nachmittag bleibt weitgehend unverändert bei 23,4°C, die Sie auch an einem schattigen Plätzchen auf Ihrer Terrasse genießen können. Und wenn sich der Tag dem Ende neigt, sorgt eine angenehme Nachttemperatur von 21,8°C für einen erholsamen Schlaf.

Gefühlte Temperaturen: So gut wie es klingt

Das Thermometer sagt eine Sache, aber wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt, ist eine andere. Glücklicherweise gib es hier keine großen Überraschungen. Der heutige Morgen beginnt mit gefühlten 20,36°C, die sich im Laufe des Tages auf angenehme 23,59°C erhöhen. Am Nachmittag bleibt das Wohlfühl-Barometer konstant bei etwa 23,6°C. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 22,1°C, was dennoch für eine beruhigende Nachtruhe sorgt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: das volle Programm

Abschließend noch einige Informationen zu einigen anderen wichtigen Wetterfaktoren für den 9. Juni 2025. Der Luftdruck in Cala Millor wird bei stabilen 1021 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit erfrischende 61% beträgt. Was den Wind betrifft, können Sie eine leichte Brise von 5,06 m/s aus Richtung 113° erwarten, mit Böen von bis zu 4,52 m/s. Trotz der leichten Brise bleibt der Himmel klar, denn die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt ebenso bei 0.

Alles in allem erwartet uns ein bezaubernder Tag in Cala Millor. Genießen Sie das strahlend schöne Wetter und halten Sie sich mit uns auf dem Laufenden, um immer die aktuellsten Wetter-Updates zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!