Glasklare Bedingungen: Sonnenschein und milde Temperaturen in Santanyí

Ein herrlicher Tag in Santanyí auf Mallorca steht bevor. Mit einem kristallklaren Himmel und angenehmen Temperaturen kann man gespannt sein, was das Wetter heute zu bieten hat. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für Santanyí am 9. Juni 2025.

Temperaturen: 20 Grad und steigend Beginnen wir mit den Temperaturen. Der Tag startet schon angenehm warm mit 20.3ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erleben wir eine Nominaltemperatur von bis zu 26.15ºC, bevor sie am Nachmittag auf erträgliche 24.91ºC absinkt. Auch die Nacht hält sich mit 21.94ºC auf der milden Seite. Die Extremwerte liegen zwischen 20.01ºC und 26.25ºC. Gefühlte Temperaturen: Keine Hitzewelle in Sicht Was die gefühlten Temperaturen angeht, so stimmen sie weitgehend mit den gemessenen Werten überein. Der Morgen startet mit einem angenehmen Thermogefühl von 20.29ºC. Tagsüber spüren wir eine Maximaltemperatur von 26.15ºC, nachmittags dann 25.1ºC und in der nacht kühlt es sich ab auf 22.28ºC. Keine zu starke Hitzewelle also. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichte Brise und moderate Feuchtigkeit Die weiteren Parameter der Wetterformel zeigen einen Atmosphärendruck von 1021 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 53. Das sorgt für ein angenehm trockenes Klima. Zudem erwarten uns eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4.94 m/s aus Richtung 139º und Windböen von 4.71 m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 0% leer und die Regenwahrscheinlichkeit bei sprichwörtlich null. Ein perfekter Tag in Santanyí also. Das ist Santanyí am 9. Juni, ein Mikrokosmos der perfekten Wetterbedingungen. Genießen Sie den strahlenden Sonnenschein, warme Temperaturen und die leichte Brise des Mittelmeers, während Sie unsere malerische Stadt und deren Umgebung erkunden! Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt.