Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Cala Rajada

In unserem heutigen Wetterbericht widmen wir uns der malerischen Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca, die sich auf einen Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen freuen kann. Mit einem Minimum von 20.8ºC und einem Maximum von 24.15ºC, bietet uns der 9. Juni 2025 ideales Wetter, um die natürliche Schönheit und die atemberaubenden Strände dieses malerischen Ortes zu genießen.

Die Tages-Fakten: Temperaturen in Cala Rajada

Morgens können wir mit angenehmen 21.27ºC rechnen, während die Temperatur tagsüber auf 23.33ºC ansteigt. Am Nachmittag erreicht das Thermometer in Cala Rajada seine Höchstmarke bei 23.84ºC bevor es in der Nacht wieder auf angenehme 22.33ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen: Thermisches Gefühl in Cala Rajada

Nicht zu verwechseln mit den tatsächlichen Temperaturen, bietet das thermische Gefühl in Cala Rajada uns eine weitere Perspektive. Morgens werden Sie wahrscheinlich eine Temperatur von 21.28ºC verspüren, im Tagesverlauf steigt das Gefühl auf 23.39ºC an. Für den Nachmittag werden 24.13ºC erwartet und gegen Mitternacht können Sie mit gefühlten 22.66ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Rajada

Die Wetterbedingungen in Cala Rajada sind nicht nur durch die Temperaturen geprägt. Der atmosphärische Druck beträgt 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64 Prozent. Mit einem leichten Wind von 4.68m/s, der aus Richtung 102º weht und Böen von 4.67m/s, ist die Brise frisch und belebend.

Der Himmel bleibt den ganzen Tag über klar. Die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ist ebenfalls 0. Damit verspricht der Tag perfekt zu werden, um die Sonne und das azurblaue Meer von Cala Rajada in vollen Zügen zu genießen.