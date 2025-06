Prächtiges Wetter erwartet in Palma, Mallorca am 10. Juni

Wir erwarten einen wunderbar milden Tag in Palma, der Hauptstadt unserer schönen Nachbarinsel Mallorca. Es ist eine milde Frühsommertemperatur mit ein paar Wolken zu erwarten, die jedoch keinen Einfluss auf die Gesamterlebnisqualität des sonnenverwöhnten Tages haben sollten. Palma bietet das perfekte Wetter für jegliche Art von Aktivitäten, von einem Bad im Meer bis hin zu einer Radtour um die Stadt.

Tages-Temperaturen in der lang ersehnten Sonne Palmas

Unsere geliebten Berge auf Mallorca sind uns heute freundlich mit einer minimalen Temperatur von 19,91ºC zu Diensten. Doch das ist nur der Vorgeschmack auf die moderate Hitze, die wir im Laufe gesteigert der Tageszeit erfahren dürfen. Im Laufe des Morgens erwarten wir eine leichte Erhöhung der Temperatur auf 20,56ºC und als Maximum klettern wir auf angenehme 28,47ºC am Mittag hoch. Am Nachmittag legt sich die Sonne ein wenig zur Ruhe und wir erleben moderate 26,81ºC. Der Abend wird uns mit einer erfrischenden Abkühlung auf 22,82ºC.

Wie fühlt sich das wirklich an?

Die Thermogeber unserer Körper sind jedoch oft anderer Meinung und lassen uns die Temperatur etwas anders wahrnehmen. Daher wird die gefühlte Temperatur am Morgen bei zirka 20,71ºC liegen. Das Thermometer zeigt zur Mittagszeit 28,35ºC und am Nachmittag ein angenehmes 27,3ºC. In der Nacht pendelt sich das Gefühl bei 22,96ºC ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind für Wetterfühlige

Die Luftdruck-Fans unter uns werden erfreut sein, von einem stabilen atmosphärischen Druck von 1020 hPa zu hören. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 46% rundet das Bild ab und sorgt für den guten Wohlfühlfaktor. Und was wäre ein Tag auf Mallorca ohne die leichte Brise? Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,07m/s in Richtung 78º und Böen erreichen bis zu 3,73m/s. Zusammenfassend können wir also sagen: Packen Sie die Badesachen ein und genießen Sie Ihren Tag in Palma! Wie sagen wir doch so gerne auf Mallorca? Sonne lässt die Seele strahlen!