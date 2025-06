Das Wetter in Sóller am 10. Juni 2025

Ein mäßig bewölkter Tag erwartet uns in Sóller, der idyllischen Gemeinde im Westen Mallorcas. Mit Temperaturen, die bis zu 30 Grad Celsius erreichen und nachts nicht unter 20 Grad fallen, verspricht der 10. Juni 2025 ein angenehmer Sommertag zu werden. Trotz der Bewölkung sind Regenschauer unwahrscheinlich, und mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit und leichtem Wind wird der Tag voraussichtlich von ruhigem Wetter geprägt sein.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Der Morgen in Sóller startet mit gemäßigten 20.58 Grad Celsius. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf 30.33 Grad am Mittag und hält mit 29.51 Grad am Nachmittag an, bevor sie in der Nacht auf angenehme 23.49 Grad abkühlt. Die minimale Temperatur wird bei 19.87 Grad liegen, und das Thermometer könnte sogar auf 30.87 Grad klettern.

Gefühlte Temperaturen

Auch die gefühlten Temperaturen bleiben angenehm: Morgens werden sie bei 20.7 Grad liegen, steigen tagsüber auf 30.47 Grad und fallen abends auf 29.82 Grad, bevor sie in der Nacht auf 23.67 Grad abkühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa, und die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 43 Prozent liegen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.81 m/s in Richtung 131 Grad und könnte in Böen 2.88 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 38 Prozent, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit von Regen gleich null.

Alles in allem verspricht der 10. Juni 2025 in Sóller ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten zu werden. Ob Sie nun durch die charmanten Straßen der Stadt flanieren, eine Wanderung in der umliegenden Landschaft planen oder einfach nur die mallorquinische Sonne genießen möchten - das Wetter scheint mit Ihnen zu sein.