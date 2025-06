Die Wetterlage in Alcúdia, Mallorca am 10. Juni 2025

Herzlich Willkommen zu unserer Wettervorhersage. Für alle, die sich heute in Alcúdia, einem der schönsten Flecken Mallorcas, aufhalten, haben wir gute Nachrichten. Der Tag heute verspricht mäßig bewölkt zu sein und bietet somit ideale Bedingungen für eine ausgewogene Mischung aus Sonnen- und Schattenplätzen. Nun zu den weiteren Details.

Temperaturbedingungen

Bereiten Sie sich auf angenehme Temperaturen vor. Die Tiefsttemperatur beträgt laue 20.67ºC und kann bis auf warme 26.57ºC ansteigen. Planen Sie Ihren Tagesablauf entsprechend. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 21.48ºC, während wir uns über 26.25ºC über den Tag freuen dürfen. Am Nachmittag kann man immerhin noch 26.12ºC auf der Terrasse genießen und in der Nacht liegt die Temperatur bei 23.75ºC - ideal für eine gemütliche Zeit auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon.

Das gefühlte Wetter

Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Temperatur nicht immer mit der wahrgenommenen Temperatur übereinstimmt. Das gefühlte Wetter morgens liegt bei 21.67ºC, tagsüber bei 26.25ºC und nachmittags bei angenehmen 26.12ºC. Auch nachts liegt die gefühlte Temperatur bei 23.98ºC - ein sehr erträgliches Klima für die Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber Wetter ist mehr als nur Temperaturen. Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%. Das sind Werte, die einen stabilen und angenehmen Tag versprechen. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 5.18m/s aus einer Richtung von 24º und könnte in Böen bis zu 4.11m/s erreichen. Aber keine Sorge, dies ist nur ein sanfter Brise, der die Hitze des Tages erträglicher macht. Alles in allem verspricht der 10. Juni 2025 in Alcúdia ein angenehmer Tag zu werden. Die Wolkendecke beträgt 34%, was bedeutet, dass Sie genügend Platz für Ihren blauen Himmel haben. Und das Beste daran? Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%! An Tagen wie diesen erinnern wir uns, warum Mallorca als eines der schönsten Urlaubsziele gilt. Genießen Sie den Tag!