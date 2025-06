Das Wetter in Cala Millor: Sonne und ein paar Wolken erwartet

Ein freundlicher Tag steht bevor, liebe Mallorca-Freunde. Für den heutigen 10. Juni 2025 erwartet uns ein sanftes Wettergeschehen in Cala Millor. Die Prognosen sehen günstig aus, mit angenehmen Temperaturen, einem Hauch von Wolken am Himmel und praktisch keinen Aussichten auf Niederschläge. Erleben Sie Mallorcas angenehmes mediterranes Klima in seiner vollsten Pracht.

Temperaturüberblick für diesen Tag

Die Temperaturspanne für den Tag gestaltet sich wie folgt: es erwarten uns mindestens 20.72ºC und ein Maximum von bis zu 24.57ºC. Am Morgen sind 20.98ºC vorhergesagt, während die Temperatur am Tag auf 24.18ºC ansteigt. Der Nachmittag kühlt sich leicht auf 23.92ºC ab und in der Nacht ist mit 22.61ºC zu rechnen.

Das thermische Gefühl im Verlauf des Tages

Das thermische Empfinden, das ja bekanntlich das eigene subjektive Temperaturempfinden widerspiegelt, variiert im Tagesverlauf: am Morgen beträgt es 21.09ºC, tagsüber liegt es bei angenehmen 24.25ºC, am Nachmittag bei 23.96ºC und in der Nacht schließlich bei 22.7ºC. Wie Sie sehen, verspricht der Tag in Cala Millor durchwegs ausgeglichenes Urlaubswetter!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbetrieb

Die heutigen Wetterbedingungen werden von einem stabilen Atmosphärendruck von 1020 hPa geprägt, ergänzt durch eine Luftfeuchtigkeit von 61%. Der Wind weht mit Geschwindigkeiten von 3.25m/s in Richtung 128º und Böen von bis zu 3.24m/s. Insgesamt also ideale Bedingungen für einen entspannten Tag am Strand von Cala Millor. Trotz einer Wolkendecke von 22% bleiben die Aussichten auf Regen bei einem sehr günstigen Wert von 0. Genießen Sie den Tag!