Das Wetter in Santanyí: Perfekt für einen Sommertag auf Mallorca

Am 10. Juni 2025 weist das Wetter in Santanyí alle Merkmale eines typischen Sommertags auf Mallorca auf, mit mäßig bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen, die im Laufe des Tages variieren. Ein idealer Tag, um die Freuden dieser charmanten Küstenstadt zu genießen und sich am Strand von der sanften Brise verwöhnen zu lassen.

Angenehme Temperaturen laden zum Entspannen ein Die Temperaturen bleiben an diesem Tag im guten Bereich. Sie beginnen bei einem uneingeschränkt angenehmen 20.72ºC und erreichen im Laufe des Tages ihren Höhepunkt bei behaglichen 27.22ºC. Der Vormittag ist mit 21.3ºC wohltemperiert, genau richtig für einen leichten Spaziergang. Wenn die Mittagssonne die höchsten Temperaturen von 26.71ºC bringt, sollte man sich ein schattiges Plätzchen suchen. Aber kein Grund zur Sorge, am Nachmittag fallen die Temperaturen wieder auf ein angenehmes 26ºC, und in der Nacht erwarten Sie milde 22.67ºC. Gefühlte Temperaturen: Sommergefühl pur Gefühlt liegt die Temperatur morgens bei 21.44ºC, fast identisch mit der tatsächlichen Temperatur. Tagsüber wird das Thermometer zwar auf 27.15ºC ansteigen, der Nachmittag hält jedoch weiterhin an den kühlen 26ºC fest und auch nachts fühlt es sich mit 22.77ºC kaum anders an als die Betrachtung der Thermometeranzeigen suggeriert. Druck, Feuchtigkeit und Wind: ein passender Mix Der atmosphärische Druck liegt bei 1020 hPa, was ein Zeichen dafür ist, dass das Wetter klar bleibt und die Luftfeuchtigkeit bei rund 50% liegt. Eine schöne Balance für Komfort und Wohlbefinden. Der Wind wird mit moderaten 4.65 m/s aus Richtung 156 Grad wehen und in Böen sogar auf bis zu 3.75 m/s ansteigen. Das macht den Tag zu einem perfekten Segeltag. Die Wolkendecke wird etwa 28% des Himmels einnehmen und die Regenwahrscheinlichkeit ist null. Somit steht einem Outdoor-Tag nichts im Wege!