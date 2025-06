Das Wetter in Santa Ponsa am 10. Juni 2025

Santa Ponsa begrüßt uns am 10. Juni 2025 mit mäßig bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen. Am Morgen erfrischt uns die Luft mit 21.3ºC und steigt auf 26.07ºC am Tag an. Der Nachmittag zeigt uns erneut das gemäßigte Gesicht des Mittelmeers mit 25.54ºC, während die Nacht uns mit milden 23.08ºC in eine angenehme Ruhe lullt.

Die Temperaturen in Detail Die Hitze in Santa Ponsa ist weit entfernt von der Erstickungsgefahr, die wir in anderen Teilen des Landes erleben. Wir beginnen den Tag mit minimalen Temperaturen von 21.13ºC und erreichen am Nachmittag ein Hoch von 26.99ºC. Aber keine Sorge, der Abend wird angenehm mit einer Temperatur von 23.08ºC zu verbringen sein. Gefühlte Temperaturen Ein weiterer wichtiger Aspekt des Wetters ist das gefühlte Thermometer. Lasst uns tiefer in die Zahlen eintauchen: Morgens erwarten wir ein Gefühl von 21.55ºC, während am Nachmittag ein leichter Anstieg auf 25.69ºC zu verzeichnen ist. Nachts lässt die Hitze nach und wir empfinden eine angenehme Temperatur von 23.3ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind In den Himmel aufzublicken ist immer faszinierend, noch mehr ist es jedoch, dessen Verhalten zu verstehen: Ein atmosphärischer Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 56% charakterisieren das Wetter von Santa Ponsa an diesem Tag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.96m/s in Richtung 89º und erreicht in starken Böen sogar 5.7m/s. Und die Wolkendecke? Nur 31%. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% praktisch gleich Null. Genießen Sie einen weiteren herrlichen Tag auf unserer schönen Insel Mallorca, immer mit Respekt für die Umwelt. Das Wetter in Santa Ponsa ist ein Geschenk, das es zu schätzen gilt.