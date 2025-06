Die Wetterprognose für Cala Rajada am 10. Juni 2025

In Cala Rajada begrüßt uns der 10. Juni 2025 mit angenehmen Temperaturen und nur wenigen Wolken. Der beliebte Urlaubsort auf Mallorca glänzt mit einem Kompliment aus Wolken und Sonne, das alle Besucher und Einwohner gleichermaßen begeistern wird. Die Küstenstimmung verspricht einen perfekten Balanceakt aus Wärme und Frische, der uns einen angenehmen Tag beschert.

Die Temperaturen

Die Vorhersage für den heutigen Tag prophezeit eine Mindesttemperatur von 21.35ºC und eine Höchsttemperatur von 24.35ºC. Tagesanbruch bringt uns eine erfrischende 21.45ºC, während das Thermometer zur Mittagszeit 24.02ºC anzeigt. Der Nachmittag wird mittelwarm mit 24.34ºC, und die Nacht verspricht eine angenehme Schlaftemperatur von 23.39ºC.

Das thermische Gefühl

Unser Körper wird die Temperaturen vielleicht ein klein wenig anders wahrnehmen. Morgens fühlen sich die 21.64ºC etwas kühler an, tagsüber scheinen die 24.2ºC mild und angenehm. Der Nachmittag kühlt mit 24.5ºC merklich ab, während die 23.53ºC der Nacht uns in warme Träume entführen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt für heute 1020 hPa, was auf einen stabilen und angenehmen Tag hinweist. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 66% ist die Luft sauber und frisch - ideal, um die natürliche Schönheit Cala Rajadas zu genießen. Was den Wind betrifft, so erwartet uns eine sanfte Brise von 3.07m/s aus Richtung 268º mit Böen von bis zu 3.31m/s. Abschließend bleibt zu sagen, dass die Wolkendecke bei 24% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit gering ist, bei 0.

Packen Sie Ihre Sonnenbrille und Ihren Sonnenhut ein und genießen Sie einen entspannten Tag in Cala Rajada, dem bezaubernden Kleinod Mallorcas, wo das Wetter immer einer unserer verlässlichsten und angenehmsten Begleiter ist.