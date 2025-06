Wenig Wolken, die Temperaturen steigen weiter: So heiß wird es in dieser Woche auf Mallorca

Das vergangene Wochenende hat Einheimische und Touristen auf Mallorca mit Wärme und Sonnenschein beglückt. Nach verhaltenen ersten Monaten des Frühlings, der kalendarisch noch bis zum 21. Juni andauert, kommt das Wetter so langsam in Fahrt. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Vorhersage für diese Woche werfen!

Laut Daten des Staatlichen Meteorologischen Agentur Aemet wird die Nacht von Montag auf Dienstag leicht bewölkt sein. Es sind mit Temperaturen von zwischen 18 und 21 Grad zu rechnen. Vormittags dann soll der Himmel im Süden, Südwesten und Nordosten heiter sein, im Rest der Insel leicht bewölkt. Der Nachmittag wird mit leichten Wolken oder hochliegenden Wolken angesagt. Leicht bewölkt sieht Aemet auch den Abend. Insgesamt ist mit Höchsttemperaturen von zwischen 25 und 31 Grad zu rechnen. Hingewiesen sei noch auf die erhöhte Luftfeuchtigkeit, die im Inselinneren bis zu 85 Prozent betragen kann.

Ab Mittwoch steigt das Thermometer stetig

Am Mittwoch setzt dann ein kontinuierlicher Temperaturanstieg ein, angefangen bei tagsüber zwischen 27 und 33 Grad, der sich bis zum Samstag hinziehen soll, so Aemet. Hohe Wolken kennzeichnen am Mittwoch den Himmel, für die Nacht werden 19 bis 22 Grad angekündigt.

Sonnenanbeter kommen am Donnerstag voll auf ihre Kosten, wenn Aemet zufolge nur im Nordosten und Norden wenige Wolken den Himmel zieren sollen, sonst heiter. Die Tagestemperaturen werden mit zwischen 26 und 33 Grad angegeben, nachts zwischen 20 und 23 Grad. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit von zwischen 80 und 95 Prozent vorhergesagt, gemeinsam mit bis zu 20 Kilometer pro Stunde starkem Wind.

Der Freitag weist laut Prognose hochliegende Wolken auf und maximale Temperaturen von zwischen 28 und 34 Grad am Tag sowie zwischen 20 und 23 Grad in der Nacht. Wie am Vortag soll die Luft sehr feucht sein und im Norden ist mit Wind zu rechnen.

Wochenende bringt Hitze

Der Höhepunkt im Wochenverlauf kann am Samstag erwartet werden, für den nur wenige Wolken am Himmel vorausgesagt werden, dazu Temperaturen von 30 bis 37 Grad tagsüber und 20 bis 23 Grad in der Nacht. Gleichzeitig sollten Sie sich auf eine von Westen nach Osten zunehmende Luftfeuchtigkeit von maximal 95 Prozent einstellen!

Abschließend sagt die Aemet am Sonntag eine leichte Bewölkung bei immer noch 29 bis 37 Grad am Tag und 20 bis 24 Grad nachts vorher. Es soll luftfeucht bleiben, bei entsprechenden Werten von bis zu 90 Prozent.

Alles in allem verspricht diese Woche herrliches Wetter, das vor dem heißen Wochenende gut für vielerlei Aktivitäten im Freien geeignet ist. Denken Sie daran, sich gut mit Sonnencreme und einer Kopfbedeckung zu schützen sowie ausreichend zu trinken!