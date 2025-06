Sonniger Tag in Palma: Das Wetterübersicht für den 11. Juni 2025

In Palma auf der traumhaften Insel Mallorca erwartet uns für den 11. Juni 2025 zumeist sonniges Wetter mit einigen wenigen Wolken. Trotz der angenehmen Wolkendecke von lediglich 19%, bleibt der Himmel über unserer schönen Hauptstadt weitestgehend klar, sodass uns die Sonne das gesamte Tageslicht beschert.

Die Temperatur im Detail

Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen Bereich zwischen 20,77°C als Tiefsttemperatur und einem erfrischenden Hoch von 30,52°C. Morgens starten wir mit rund 21,45°C in den Tag, während die Temperaturen am Tag auf behagliche 29,83°C steigen. Am Nachmittag erwartet uns ein Temperaturrückgang auf 28,15°C, ehe die Nacht mit 23,36°C zum Abschluss kommt.

Das gefühlte Klima

Trotz der allgemein milden Temperaturen, spielen auch die gefühlten Temperaturen eine wichtige Rolle in unserer Wettererfahrung. Morgens werden wir uns über ein Thermometergefühl von 21,32°C freuen können, während der Tag mit 29,84°C etwas wärmer erscheint. Am Nachmittag erwarten uns 28,02°C, bevor die Nacht mit 23,37°C abschließt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 43% verspricht der Tag, in Bezug auf die Luftqualität, angenehm zu verlaufen. Hinzu kommt ein leichtes Lüftchen, das mit einer Geschwindigkeit von 4,11m/s aus Richtung 193° weht und hin und wieder Böen mit 3,83m/s mitbringt. Einen Regenschirm benötigen Sie diesen Tag definitiv nicht, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt gerade einmal 0%. Genießen Sie stattdessen die herrlichen Sonnenstrahlen und das großartige Wetter in Palma!