Ein sonniger Tag in Sóller: Wettervorhersage für den 11. Juni 2025

Der malerische Ort Sóller auf Mallorca präsentiert sich auch am 11. Juni 2025 von seiner schönsten Seite. Mit ein paar Wolken am Himmel und angenehm warmen Temperaturen wird es ein idealer Tag, um die Schönheit dieser mediterranen Perle zu genießen. Verschaffen wir uns einen detaillierten Überblick über die Wetterbedingungen.

Die Temperaturen – heiße Spitzenwerte

Die Temperaturen für den Tag reichen von 21,35ºC in der Frühstunde bis zu einem hochsommerlichen Maximum von 33,2ºC am Tag. Der Morgen beginnt mild mit ca. 22,16ºC, während die Tageshöchsttemperatur mit 31,98ºC erwartet wird. Die Temperaturen sinken am Nachmittag auf 29,79ºC ab und die Nacht bietet mit 24,11ºC eine erfrischende Kühle.

Gefühlte Temperaturen – ein genüssliches Bad in der Sonne

Hinsichtlich der gefühlten Temperaturen kann man von ähnlichen Werten sprechen. Bei Sonnenaufgang beträgt das thermische Gefühl 22,13ºC, während es im Laufe des Tages auf 31,75ºC ansteigt. Der Nachmittag bringt eine geringfügige Abkühlung auf 29,56ºC und die Nacht bringt mit 23,86ºC eine angenehm kühle Brise.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – leichte Brise und trockene Luft

Für Enthusiasten der Meteorologie: Der atmosphärische Druck für den 11. Juni beträgt 1016 hPA und die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 37% liegen. Der Wind weht aus Richtung 142° mit einer Geschwindigkeit von 2,99 m/s, wobei Böen bis zu 2,86 m/s erreichen können.

Ungeachtet der wenigen Wolken, die sich mit einer Wolkendecke von 15% präsentieren, ist die Regenwahrscheinlichkeit auf 0 gesetzt, was diesen Tag zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Entspannen an den traumhaften Stränden von Sóller macht. Genießen Sie die Schönheit der Insel unter dem milden Strahlen der mallorquinischen Sonne.