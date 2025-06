Prognose für das zauberhafte Wetter in Cala Millor am 11. Juni 2025

Ein fantastischer Tag erwartet uns in Cala Millor, dem Juwel Mallorcas, mit malerischen Wetterbedingungen am 11. Juni 2025. Die Voraussage ist einladend mit nur ein paar Wolken am Himmel, es verspricht also ein idealer Tag zu werden, um das azurblaue Meer und die strahlende Sonne zu genießen. Als Ihrer vertrauenswürdigen lokalen Wetterquelle können wir sagen, dass dieser Tag vielversprechend aussieht.

Die Temperaturen in Cala Millor Beginnen Sie den Tag mit einem frischen Morgen bei erwarteten 21.65ºC. Die Temperaturen steigen auf ein angenehmes Maximum von 25.34ºC um die Mittagszeit und bleiben den Nachmittag über recht konstant bei 24.94ºC. Sobald die Sonne untergeht, können Sie mit einer milden Nachttemperatur von 22.43ºC rechnen. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Die gefühlten Temperaturen, also das, was das Thermometer anzeigt, gepaart mit den Auswirkungen der Windgeschwindigkeit und der Luftfeuchtigkeit, geben den ganzen Tag über ein angenehmes Erlebnis. Die gefühlte Temperatur beträgt am Morgen 21.65ºC, steigt über den Tag auf 25.13ºC und sinkt am Nachmittag leicht auf 24.95ºC. Die Nacht verabschiedet sich mit einem gefühlten Wert von 22.63ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor Der atmosphärische Druck in Cala Millor wird bei ruhigen und stabilen 1016 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 57%, was für ein angenehm trockenes Klima sorgt. Der Wind weht schwach mit einer Geschwindigkeit von 4.36m/s aus Richtung 129º und in Böen kann er bis zu 4.74m/s erreichen. Seien Sie also bereit, die sanfte Meeresbrise zu genießen. Genießen Sie die idyllische Atmosphäre in Cala Millor, während die Regenwahrscheinlichkeit auf ganzer Linie 0 bleibt und sich der Himmel über dem paradiesischen Reiseziel mit einer Wolkendecke von nur 22% präsentiert. Es wird ein Tag, um die Schönheit von Mallorca in vollen Zügen zu genießen!