Wettervorhersage Port d'Andratx - 11. Juni 2025

Das Wetter in Port d'Andratx, einem malerischen Hafen auf Mallorca, präsentiert sich am 11. Juni 2025 mit mäßiger Bewölkung noch ungewöhnlich mild. Reisende und Einwohner können sich auf erfrischende Windböen und eine geringe Regenwahrscheinlichkeit freuen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehm milden 22,76°C in den Morgenstunden und bis zu 26,22°C am spätesten Nachmittag, was ideal für einen entspannenden Tag am Strand oder eine Wanderung durch die wunderschöne mallorquinische Landschaft ist.

Temperaturen im Detail Im Detail betrachtet, startet der Morgen in Port d'Andratx mit erwarteten 22,9°C, während sie am Tag auf bis zu 25,64°C steigen. Der Nachmittag zeigt sich genauso warm mit 25,73°C, während die Nachttemperaturen auf 23,75°C sinken. Ein perfekter Tag, um reichlich Sonne zu tanken und dennoch nicht überhitzt zu werden. Das gefühlte Temperatur-Erlebnis Die gefühlten Temperaturen bleiben ähnlich den tatsächlichen Werten und versprechen einen angenehm warmen Tag. Mit einer thermischen Empfindung von 23,05°C am Morgen, steigen sie tagsüber auf 25,75°C, während sie am Nachmittag leicht auf 25,95°C klettern. In der Nacht kühlt sich das gefühlte Thermometer auf 24,14°C ab, was eine kühle und erholsame Nacht verspricht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die meteorologischen Daten für Port d'Andratx zeigen einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57%, was auf allgemein stabile Wetterbedingungen hindeutet. Der Wind weht aus 134º mit einer Geschwindigkeit von 7,57m/s und Böen von bis zu 9,61m/s. Aufgrund der Wolkendecke von 26% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% bietet der Tag gute Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.