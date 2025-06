Detaillierte Wettervorhersage für Santanyí am 11. Juni 2025

Wir haben die neuesten Wetterdaten für Santanyí und die Prognose für den kommenden 11. Juni liegt vor. An diesem Tag erwartet Santanyí klaren Himmel und wir konnten keinen Hinweis auf eine Regenwahrscheinlichkeit feststellen, die bei 0 liegt. Die Bevölkerung kann einen angenehmen Tag mit minimalen Temperaturen von 21.39ºC und maximalen 28.32ºC erwarten.

Temperaturen im Detail

Beginnen Sie Ihren Morgen mit milden 21.78ºC, während die Temperaturen im Laufe des Tages auf 27.94ºC steigen. Das Thermometer zeigt am Nachmittag 26.25ºC an und kühlt in der Nacht auf 22.72ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Wir wissen, dass es nicht nur auf die tatsächlichen Temperaturen ankommt, sondern auch auf die gefühlten. Morgens liegt das Thermometer bei angenehmen 21.79ºC, während es tagsüber auf 28.13ºC klettert. Der Nachmittag bietet gefühlte 26.25ºC und die Nacht hält einen gemütlichen Wert von 22.98ºC bereit.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Atmosphärisch gesehen befinden wir uns bei einem Druck von 1016 hPa. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 47% eher gering, was zu einem angenehmen Gefühl der Frische beiträgt. Für diejenigen, die den Wind genießen, wird er mit 5.6m/s aus Richtung 117º wehen, mit Böen von bis zu 6.85m/s. Letztendlich wird auch die Wolkendecke mit 7% eher minimal sein, was den klaren Himmel betont.

Für Ihre Komfort- und Sicherheitsanforderungen empfehlen wir Ihnen, sich entsprechend zu kleiden, sich gut zu hydratisieren und die Sonnenschutzmaßnahmen nicht zu vergessen. Wir werden Sie weiter über die Entwicklungen informieren!