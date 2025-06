Das Wetter in Santa Ponsa: Ein mäßig bewölkter Tag erwartet uns

Freitag, der 11. Juni 2025, präsentiert sich in Santa Ponsa, Mallorca stark von mäßiger Bewölkung geprägt. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent verspricht der Tag trocken zu bleiben. Dabei wehen leichte Brisen entlang der Küstenregion, was eine angenehme Atmosphäre schafft.

Temperaturen: Von angenehm mild bis sommerlich warm

Die Temperaturen dieses Tages zeigen ein weites Spektrum. In den frühen Morgenstunden erwarten wir milde 22.1ºC. Mit dem Höhepunkt des Tages klettert das Thermometer auf sommerliche 27.66ºC - ein perfektes Wetter, um die Schönheit von Santa Ponsa zu genießen. Wenn die Sonne langsam untergeht, fallen die Temperaturen auf 26.56ºC am Nachmittag und kühlen auf 23.27ºC in der Nacht ab.

Gefühlte Temperaturen: Komfortables Klima den ganzen Tag

Geschätzte thermische Empfindungen für den Tag stimmen weitgehend mit den tatsächlichen Temperaturen überein. Morgens wird es sich wie milden 22.09ºC anfühlen. Im Laufe des Tages wird das thermische Gefühl auf den Spitzenwert von 28.08ºC ansteigen, während der Nachmittag eine gefühlte Temperatur von 26.56ºC bietet. In der Nacht sinkt das thermische Gefühl auf angenehme 23.56ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Der Atmosphärendruck liegt konstant bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei einem ausgeglichenes Niveau von 50 Prozent. Diese Werte tragen zur Gesamtkomfort des Wetters bei. Zusätzlich sorgt eine leichte Brise von 5.25 m/s aus Richtung 133º für eine angenehme Kühlung, während Böen von 6.56 m/s erwartet werden. Die Wolkendecke bedeckt nur 25 % des Himmels, was genügend Platz für Sonnenschein lässt.

Santa Ponsa lädt an diesem Tag mit angenehmen Temperaturen und mäßiger Bewölkung dazu ein, die wunderschöne Natur und die bezaubernden Strände zu erkunden. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie den Tag in vollen Zügen!