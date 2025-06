Das Wetter in Cala Rajada für den 11. Juni 2025: Ein paar Wolken, milde Temperaturen und sanfter Wind

Eingebettet in die landschaftliche Schönheit Mallorcas, erwartet Cala Rajada am 11. Juni 2025 ein angenehmes Klima mit dezent bewölktem Himmel. Sowohl einheimische als auch Besucher können sich auf einen Tag mit milden Temperaturen und sanftem Wind freuen. Die minimale Temperatur wird bei 21.94ºC liegen, wobei die maximale Temperatur auf behagliche 25.33ºC steigt. Das Wetter wird geprägt sein von ein paar Wolken, einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa.

Die Temperaturen im Tagesverlauf

Der anbrechende Morgen in Cala Rajada wird mit einer Temperatur von 22.24ºC starten, während der Tag eine angenehme 24.9ºC erreicht. Der Nachmittag verspricht mit 25.24ºC die wärmste Phase des Tages zu sein, während die Nacht mit 23.01ºC etwas kühler aufwartet. Diese leichte Abkühlung während der Nachtstunden sorgt für die perfekte Erholung von der Hitze des Tages.

Wie sich die Temperaturen anfühlen werden

Ungeachtet der angegebenen Temperaturen, wird das thermische Gefühl - der Grad des menschlichen Komforts in Bezug auf die Temperatur - bei morgens 22.35ºC, tagsüber 25.04ºC, nachmittags 25.31ºC und nachts 23.25ºC liegen - alle Werte liegen in gehobenem Komfortbereich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windcharakteristika

Die Atmosphäre in Cala Rajada wird durch einen stabilen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 61% gekennzeichnet sein. Diese Bedingungen zusammen mit einem milden Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 4.32m/s aus Richtung 133º weht und Böen von bis zu 4.8m/s erreicht, versprechen einen erfrischend angenehmen Tag. Die Wolkendecke wird 20% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, was ein klarer Hinweis auf einen nahezu wolkenlosen Himmel ist.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der 11. Juni 2025 in Cala Rajada ein Tag voller meteorologischer Gnade sein wird, mit milden Temperaturen, einem sanften Wind und nur wenigen Wolken am Himmel. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen!