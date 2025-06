Erfrischend klares Wetter in Palma am 12. Juni 2025

Die Sonne scheint hell und klar über Palma, wie es auf der schönen Insel Mallorca üblich ist. Die Bedingungen sind perfekt für einen malerischen Tag am Strand oder einen gemütlichen Spaziergang durch die Altstadt. Mit einer frischen Brise, die von der Meeresseite weht, verspricht dieser Tag ideale Bedingungen für jeden, der die wunderschönen Freiluftabenteuer auf der Insel genießen möchte.

Temperaturen – angenehme Sommerbrise

Die Tagestemperaturen reichen von angenehmen 22.35ºC im Minimum bis zu warmen 30.2ºC im Maximum. In den frühen Morgenstunden erwarten uns Temperaturen von 23.06ºC, während der Tageshöchstwert von 28.93ºC am Mittag erreicht wird. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 28.65ºC ab und in der Nacht können wir uns auf erfrischende 23.12ºC freuen.

Gefühlte Temperaturen – mild und wohltuend

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur geringfügig von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden wir uns auf angenehme 22.65ºC freuen. Tagsüber steigt das Thermometer auf 29.23ºC und am Nachmittag leicht zurück auf 29ºC. In der Nacht erfrischt uns die Insel erneut mit einer gefühlten Temperatur von 23.52ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – ideale Bedingungen

Der Atmosphärendruck liegt stabil bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 47%. Der Wind weht mit 5.12m/s aus Richtung 162º und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6.74m/s erreichen. Es wird eine Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 prognostiziert, was diesen Tag zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten macht.