Exklusive Wettervorhersage für Alcúdia am 12. Juni 2025 – Ein strahlender Tag erwartet Sie

Bereiten Sie sich vor auf einen strahlenden Tag mit klarem Himmel in der pittoresken Stadt Alcúdia auf der wunderschönen Insel Mallorca. Sonnenliebhaber und Freiluft-Enthusiasten werden sich an den nahezu perfekten Wetterkonditionen erfreuen können. Also packen Sie Ihre Sonnencreme ein und breiten Sie Ihr Handtuch am Strand aus oder genießen Sie eine ausgelassene Radtour durch die malerische Landschaft.

Temperaturen – Ein Tag voller sommerlicher Wärme Die Temperaturen in Alcúdia versprechen einen typisch mediterran heißen Tag. Beginnend mit einer angenehmen Mindesttemperatur von 22.31ºC in den frühen Morgenstunden, steigt das Thermometer im Laufe des Tages auf einen Höchstwert von 30.13ºC an. Am Nachmittag wird mit gemäßigten 28.49ºC gerechnet, während die Nacht uns schließlich wieder auf mildere 22.81ºC abkühlen lässt. Gefühlte Temperaturen – Wenn das Thermometer nicht die ganze Wahrheit sagt Obwohl das Thermometer Hochtemperaturen anzeigt, wird das gefühlte Wetter möglicherweise ein bisschen anders wahrgenommen. Morgens fühlen sich die 22.31ºC quasi exakt wie die gemessenen 22.35ºC an. Die 29.65ºC am Tag gleichen der gefühlten Temperatur von 29.63ºC und in der Nacht liegen die gefühlten Temperaturen bei 23.24ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Für die Detailverliebten unter uns Der Atmosphärendruck hält sich stabil bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf moderate 43%. Der Wind weht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7.35m/s aus Richtung 144º und Windböen erreichen Spitzen von bis zu 8.31m/s. Trotz des klaren Himmels beträgt die Wolkendecke lediglich 2%, was die Aussicht auf einen strahlend blauen Himmel verspricht. Keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, also lassen Sie den Regenschirm zu Hause! Genießen Sie den Tag in Alcúdia und lassen Sie sich von der mallorquinischen Sonne verwöhnen. Bleiben Sie in Bewegung, bleiben Sie hydratisiert und vor allem - haben Sie Spaß!