Sonniger Tag in Cala Millor: Die Wetterprognose für den 12. Juni 2025

Das idyllische Städtchen Cala Millor auf Mallorca begrüßt uns heute, am 12. Juni 2025, durch und durch mild und behaglich. Nur mit einem kleinen Wechsel der Wolkendecke hält das Wetter eine perfekte Symbiose zwischen Sonnenschein und angenehmem Schatten bereit. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei absolut null, was uns eine das Beständigkeit der warmen, aber nicht zu heißen, Temperaturen verspricht.

Temperaturen: Von sanftem Morgengrauen bis zur lauschigen Nacht

Der Tagesverlauf zeichnet sich durch ausgeglichene Temperaturen aus. Bewegen sich die Werte in der Frühe noch um 21,8°C, so klettern sie mittags auf erträgliche 25°C - perfekt für eine kleine Siesta am Strand. Für den Nachmittag sind etwa 23,84°C zu erwarten, bevor die Temperaturen in der Nacht auf behagliche 22,11°C fallen. Der Tag spannt also bei minimaler Temperatur von 21.38ºC bis zur maximalen 25.78ºC. Die Wolkendecke ist mit 16% sehr moderat, lässt unsere Haut also nicht unter der Sonnenintensität leiden.

Gefühlte Temperaturen: Justiertes Thermometer

Aber wissen wir nicht alle, dass das Thermometer nur die halbe Wahrheit erzählt? Es ist das Gefühl auf der Haut, das Windspiel mit unseren Haaren, die Wärme, die wir einatmen – das macht das tatsächliche Klima aus. Das thermische Gefühl ist daher ein wichtiger Indikator. Morgens fühlen sich die 21,8°C wie milde 22,1°C an. Der Tag selbst kommt uns mit gefühlten 25,25°C ein wenig wärmer vor, während wir den Nachmittag mit kühleren 24,19°C erleben. Zum Abschluss des Tages erfreuen wir uns an leicht kühleren Nächten mit 22,6°C.

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit: Atmen, als wäre man in Eden

Mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa liegt Cala Millor für diesen Tag im optimalen Bereich. Die relative Luftfeuchtigkeit bewegt sich bei 65%, was ein angenehm feuchtes Klima schafft, ohne den drückenden Charakter von Tropenklimazonen. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet der sanfte Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 5,58m/s aus Richtung 150º weht und uns auch mit Böen von bis zu 8,07m/s erfreuen wird.

Es sieht also nach einem wundervollen Tag in Cala Millor aus, der zum Erkunden von Mallorca, Entspannen am Strand oder Genießen in den zahlreichen fantastischen Restaurants und Bars einlädt. Don't forget your sunscreen!