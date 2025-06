Spektakulärer Sonnenschein: Glasklarer Himmel über Port d'Andratx

In der malerischen Hafenstadt Port d'Andratx wird der Himmel heute von einer atemberaubenden Klarheit dominiert. Die Sonne steht strahlend am Firmament - und dies ist der ideale Tag um die natürliche Schönheit und den Glanz dieser mallorquinischen Perle zu genießen. Schon am Morgen zeigt das Barometer angenehme Temperaturen an, die im Laufe des Tages bis auf durchaus sommerliche Werte klettern werden.

Temperaturen: Frischer Morgen bis behaglicher Tag Die zunehmende Wärme des Tages zeigt sich bereits beim ersten Licht des Tages. Einem erfrischenden Morgen mit 23.62ºC folgt ein behaglicher Tag mit Höchsttemperaturen von 24.48ºC. Der Nachmittag bietet den Höhepunkt des Tages und erreicht dabei sommerliche 24.96ºC. Nach Sonnenuntergang können wir uns auf eine angenehme Nacht freuen - die Temperaturen sinken auf ein sanftes 23.47ºC. Thermische Empfindung: Strandwetter Insbesondere die gefühlten Temperaturen sind bei solch sonnigem Wetter eine wichtige Größe. Der Morgen begrüßt uns mit einer thermischen Empfindung von 23.68ºC. Später steigt die gefühlte Temperatur auf 24.92ºC. Am Nachmittag fühlt es sich fast perfekt an - die gefühlte Temperatur klettert auf ein angenehmes 25.39ºC. Und auch die Nacht bleibt angenehm - mit einer gefühlten Temperatur von 24.01ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sanfte Brise am Meer Uns erwartet ein typisch mediterraner Tag mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 74%. Der Wind weht mit einer sanften Geschwindigkeit von 7m/s aus 88º und bringt gelegentlich Böen von 9.06m/s mit sich. Auch wenn sich nur eine vereinzelte Wolke am Himmel zeigt (3% Wolkendecke), bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, sodass wir bedenkenlos das herrliche Wetter genießen können. Genießen Sie also diesen perfekten Tag in Port d'Andratx und lassen Sie sich von seinem magischen Charme verzaubern. Solch ein klarer Himmel ist ein wahres Schauspiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte!