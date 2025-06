Wetterbericht Santanyí, 12. Juni 2025: Ein traumhafter Tag unter klarem Himmel

Liebe Mallorca-Enthusiasten und Wetterbeobachter, heute bringen wir Ihnen umfassende Wetterinformationen für den 12. Juni 2025 aus Santanyí, einer der verträumten Perlen an der Südostküste Mallorcas. Erwarten Sie einen Tag unter klarem Himmel und angenehm milden Temperaturen. Lassen Sie uns die Details betrachten.

Temperaturverlauf: Mild und angenehm

Santanyí präsentiert sich morgen unter einem klaren Himmel mit einer minimalen Temperatur von 21.68ºC und einer maximalen Temperatur von 26.55ºC. Ab dem frühen Morgen erwarten wir moderate 22.02ºC. Mit zunehmender Tageslichtstunden steigt die Temperatur auf 26.05ºC am Tag und sinkt auf eine angenehme 25.16ºC am Nachmittag. Für die nächtlichen Stunden können wir mit 22.73ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen: Optimales Klima für Ihre Outdoor-Aktivitäten

Die gefühlte Temperatur, welche die Kombination aus Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, gibt uns am Morgen eine angenehme 22.39ºC. Im Laufe des Tages bleibt es konstant um die 26.05ºC, mit einem kleinen Absinken auf 25.61ºC am Nachmittag. In der Nacht ist dann mit 23.3ºC zur rechnen. Dies bietet optimale Bedingungen für Ihre geplanten Outdoor-Aktivitäten.

Alle Details zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt morgen vorbildliche 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 64% liegt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.98m/s in Richtung 122º, wobei Böengeschwindigkeiten von bis zu 8.34m/s erwartet werden. Eine ideale Brise, um Ihren Tag am Strand oder beim Wandern zu ergänzen.

Zusammenfassend können wir sagen, dass der 12. Juni in Santanyí mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen auf Sie wartet. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt glücklicherweise bei 0%, sodass Sie Ihren Tag im Freien uneingeschränkt genießen können.