Sonniges Wetter in Santa Ponsa am 12. Juni

Ein strahlender Tag ist für Santa Ponsa auf Mallorca vorhergesagt. Am 12. Juni erwartet uns ein wolkenloser Himmel und angenehme Temperaturen, perfekt für einen entspannten Tag am Strand oder einen Spaziergang durch die charmante Altstadt. Die Bedingungen sind ideal für alle, die den klaren Himmel Mallorcas und die angenehme sommerliche Brise lieben.

Erholsame Temperaturen

Die Tageshöchsttemperaturen werden bei moderaten 26.97ºC erwartet, während man sich auf eine Mindesttemperatur von 22.61ºC einstellen sollte. Am Morgen werden wir eine Frischluft von etwa 22.99ºC genießen, während die Temperaturen am Nachmittag auf 25.71ºC steigen. In der Nacht bietet uns Santa Ponsa einen frischen Abend mit etwa 22.91ºC.

Gefühlte Temperaturen - Komfort und Frische

Unser Körper wird die majestätische Gaumenfreude von Santa Ponsas Wetter erleben. Mit gefühlten 22.86ºC am Morgen, 25.92ºC tagsüber, 26.01ºC am Nachmittag und schliesslich um die 23.42ºC nachts, wird jeder Moment des Tages seine eigene besondere Note haben.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Atmen wir tief durch und lassen uns tragen

Mit einem angenehmen Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer wohligen Luftfeuchtigkeit von 66% bietet uns der Tag perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Eine sanfte Brise von 6.53m/s aus Richtung 78 Grad und die eventuell auftretenden Böen mit 8.58m/s geben dem Tag einen eigenen Charakter. Die Wolkendecke beträgt nur 1%, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 0. Ideale Voraussetzungen also für einen Aufenthalt unter freiem Himmel.

Genießen Sie dieses herrliche Wetter, das Santa Ponsa am 12. Juni bietet, und lassen Sie sich vom Charme und der Ruhe dieser wunderschönen Region auf Mallorca verzaubern.