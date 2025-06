Wetter in Cala Rajada: Erfrischender Sommertag erwartet

Ein angenehm frischer Sommertag ist vorprogrammiert in Cala Rajada, einem charmanten Ort auf der beliebten Insel Mallorca. Der Himmel präsentiert sich überwiegend wolkenfrei, perfekt für eine ausgedehnte Wanderung oder einen entspannten Strandtag. Auf einen Regenschirm können Sie getrost verzichten, da die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent liegt.

Temperaturverlauf: angenehme 21,94ºC bis zu gemäßigten 25,97ºC

Der Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 22,29ºC am Morgen. Steigen werden die Temperaturen im Laufe des Tages auf 25,34ºC und am Nachmittag, in der heißesten Stunde des Tages, werden uns erfrischende 24,21ºC erwartet. Nach Sonnenuntergang kühlt es ab und wir dürfen uns auf eine Nacht mit milden 22,57ºC freuen.

Gefühlte Temperaturen: spürbare Frische den gesamten Tag über

Während die gefühlte Temperatur am Morgen bei komfortablen 22,61ºC liegt, klettert das Thermometer tagsüber auf eine gefühlte Temperatur von 25,6ºC. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 24,57ºC ab, und in der Nacht wird es mit 23,1ºC erfreulich frisch. Ein ideales Badewetter!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: leichte Brise und optimale Bedingungen

Der Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa und schafft somit optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 64%. Zudem wird eine angenehme Brise mit 6,38m/s aus einer Richtung von 157º erwartet, von Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8,6m/s. Das bedeutet optimales Wetter für eine Segeltour entlang der malerischen Küste von Cala Rajada.

Auf einen strahlend blauen Himmel mit nur 18% wolkenbedeckter Fläche dürfen wir uns also freuen. Es verspricht, ein prächtiger Sommertag in Cala Rajada zu werden. Packen Sie also Ihre Sonnenbrille und Ihren Sonnenschutz ein und genießen Sie das herrliche Wetter auf der bezaubernden Insel Mallorca.