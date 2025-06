Sommerliches Wetter dominiert Palma am 13. Juni 2025

Das Wetter in Palma präsentiert sich am 13. Juni 2025 von seiner besten Seite. Mit wolkenbedecktem Himmel, doch gleichzeitig sommerlichen Temperaturen, verspricht der Tag perfektes Wetter für unterschiedliche Aktivitäten. Ob Sie sich auf eine Erkundungstour durch die charmante Altstadt machen oder im kühlen Schatten ein gutes Buch genießen möchten - die Wetterbedingungen sind ideal.

Temperaturspektrum für den Tag

Die Temperaturen in Palma variieren am 13. Juni zwischen angenehmen 21,56ºC in den frühen Morgenstunden und sommerlichen 30,8ºC am Nachmittag. Bereits der Morgen startet mit 22,61ºC, steigt dann auf 30,17ºC am Tag und kühlt sich auf 29,56ºC am Nachmittag ab. Die nächtliche Temperatur beträgt 24,79ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl liegt morgens bei 22,31ºC und steigt im Laufe des Tages kontinuierlich auf 29,77ºC an. Am Nachmittag wird es mit gefühlten 28,81ºC etwas kühler, bevor die Temperatur in der Nacht auf 24,53ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 39%. Der Wind weht zügig mit 5,9 m/s in Richtung 109º und kann in Böen sogar bis zu 7,3m/s erreichen. Die Wolkendecke ist mit 93% relativ dicht, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null.

Insgesamt bietet der 13. Juni 2025 in Palma hervorragende Bedingungen für alle, die den Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Trotz der hohen Wolkendichte zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite und auch der Wind sorgt für eine angenehme, leichte Brise. Sichern Sie sich also Ihren Platz in einem der vielen Straßencafés der Stadt und lassen Sie sich von der Schönheit Palmas verzaubern.