Die aktuellste Wettervorhersage für Sóller – Sommerwetter trotz bedecktem Himmel am 13. Juni 2025

Mallorcas charmante Stadt Sóller ist auch am 13. Juni 2025, trotz vorherrschender Wolken, ein Platz der Wärme: Mit Temperaturen von angenehm mild bis tropisch heiß lädt das Wetter sowohl Erholungssuchende als auch Sonnenanbeter ein. Leichter Wind trägt zur Erfrischung bei, während der Atmosphärendruck und die Luftfeuchtigkeitsrate stabile Bedingungen versprechen – und das alles bei null Prozent Regenwahrscheinlichkeit!

Temperaturausblick: Von tropischer Hitze bis zu milden Nächten

Die Temperaturen erreichen morgen auf Mallorca Höchstwerte: Am Morgen starten wir schon mit 23,27 °C in den Tag. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 32,72 °C, um dann am Nachmittag auf angenehme 30,78 °C zu sinken. Auch die Nacht verspricht mit 25,5 °C mild zu bleiben. Insgesamt bewegen sich die Temperaturen auf Sóller zwischen einem Minimum von 22,55 °C und einem Maximum von 33,34 °C.

Gefühlte Temperaturen: Wärme für alle Sinne

Wer Sóller besucht, wird feststellen, dass die gefühlte Temperatur oft ein wenig von der tatsächlichen abweicht. Morgen erwartet uns ein Thermikgefühl von 22,8 °C am Morgen. Während des Tages fühlt es sich dann etwas heißer an mit bis zu 31,53 °C, bevor die gefühlte Temperatur am Nachmittag auf 29,51 °C sinkt. Die Nacht bleibt mit einer gefühlten Temperatur von 25,15 °C mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabilität und Erfrischung

Ein Atmosphärendruck von 1018 hPa und ein Luftfeuchtigkeitswert von 29% sorgen für ruhige, stabile Bedingungen in Sóller. Der Wind wird moderat sein, mit einer Geschwindigkeit von 3,2 m/s und Windböen von 4,27 m/s in Richtung 119º. Trotz der 97%igen Wolkendecke wird die sonnige Seite von Mallorca ihrem Namen gerecht, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 % liegt. Finden Sie einen schönen Platz unter dem majestätisch-bedrohlichen Wolkenmantel und genießen Sie das einmalige Sommerstimmungsgefühl von Sóller.