Wetteraussichten in Alcúdia: Ein Tag unter den Wolken

Herzlich Willkommen zu unsere Prognose für das Wetter in der bezaubernden Küstenstadt Alcúdia auf Mallorca am 13. Juni 2025. Die Stadt erwartet eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und Wolken, was den Tag ideal macht, um die natürliche Schönheit der Insel zu erkunden. Unsere detaillierte Wetterinformation hilft Ihnen dabei, Ihren Tag entsprechend zu planen.

Temperaturen: Von kühlen Morgen zu heißen Tagen Nun, liebe Leser, beginnen wir mit den Temperaturen. Früh aufwachen wird mit kühlen morgendlichen 22,4ºC belohnt. Die Temperaturen steigen langsam im Laufe des Tages an und erreichen ihren Höhepunkt mit warmen 29,73ºC. Im Nachmittag werden sie auf milden 28,59ºC sinken, um später, in der Nacht, einen erfrischenden 24,05ºC zu erreichen. Obwohl die maximale Temperatur auf bis zu 30,63ºC schießen könnte, wird die minimale Temperatur wohl bei etwa 22,35ºC liegen. Gefühlte Temperaturen: Erste Eindrücke Das Wetter ist jedoch mehr als nur Zahlen auf einen Thermometer. Die gefühlte Temperatur spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir mit unserer Umgebung interagieren. Morgens können Sie eine nahezu identische gefühlte Temperatur von 22,52ºC erwarten. Tagsüber und im Nachmittag werden die Werte leicht steigen, mit einer gefühlten Temperatur von 29,38ºC und 28,55ºC. In der Nacht wird die Temperatur auf etwa 24,16ºC sinken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Aber lassen Sie uns nicht die anderen wichtigen Aspekte unseres Wetters aus den Augen verlieren. Der atmosphärische Druck wird 1018 hPa betragen - ein typischer Wert für Alcúdia. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt mit 40% auf der niedrigeren Seite, was einen ziemlich trockenen Tag bedeutet. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,27m/s wehen, aber seien Sie wachsam, da es Böen von bis zu 8,94m/s geben kann. Er wird hauptsächlich aus südöstlicher Richtung (138º) kommen. Obwohl der Himmel hauptsächlich von Wolken bedeckt ist (95%), bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Dies bedeutet, dass auch wenn der Himmel sich grau färbt, es wahrscheinlich keinen Regen geben wird. Somit bleibt der 13. Juni ein idealer Tag, um die malerischen Landschaften von Alcúdia zu entdecken.