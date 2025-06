Wettervorhersage für Santanyí am 13. Juni 2025

Liebe Leser, wir stellen fest, dass die Stadt Santanyí auf Mallorca heute mit überwiegend bewölkten Bedingungen zu kämpfen hat. Trotz den Wolken bietet der Tag jedoch angenehm warme Temperaturen, was ideal für diejenigen ist, die einen entspannten Tag auf der Insel verbringen möchten. Mit Höchsttemperaturen, die knapp unter der 27-Grad-Marke liegen, sehen wir den Sommer so richtig aufleben.

Temperaturtrends des Tages

Die minimale Temperatur des heutigen Tages wird etwa 21,4ºC betragen, während sie am Nachmittag auf rund 26,74ºC ansteigt. Speziell für Frühaufsteher erwartet man am Morgen etwa 21,63ºC, ideal für einen frühen Spaziergang oder einen Kaffee im Freien. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen stufenweise auf etwa 26,37ºC an, während der Nachmittag mit den Temperaturen immer noch bei etwa 25,31ºC verbleibt. Sobald die Sonne untergeht, fallen die Temperaturen auf etwa 22,54ºC, was eine angenehme Nacht verspricht.

Gefühlte Temperaturen - keine unerwarteten Überraschungen

Das thermische Gefühl bleibt konstant und bietet keine unerwarteten Überraschungen. Morgens können Sie etwa 22,12ºC erwarten, was nur leicht über der tatsächlichen Temperatur liegt. Tagsüber fühlt sich die Temperatur von 26,37ºC ziemlich genau so an, wie sie ist. Der Nachmittag und Abend werden sich bei etwa 25,57ºC bzw. 22,91ºC ebenfalls angenehm anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Komplette Wetterangaben

Die Wetterbedingungen werden durch einen atmosphärischen Druck von 1018 hPa ergänzt, was durchaus im normalen Bereich liegt. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% hat man auch heute einen eher trockenen Tag vor sich. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von etwa 7,19 m/s aus Richtung 81º und könnte in Böen bis zu 9,33 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 74%, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null, so dass trotz des windigen und etwas bewölkten Wetters kein Regen erwartet wird. Wir hoffen, dass diese aktuelle Wettervorhersage Ihnen hilft, Ihren Tag in Santanyí bestmöglich zu planen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag, egal ob Sie arbeiten, entspannen oder die Schönheiten dieser mallorquinischen Stadt erkunden. Bis zur nächsten Vorhersage, wünschen wir Ihnen gutes Wetter.