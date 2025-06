Wetterbericht: Ein wolkenbewölkter, aber warmer Tag erwartet Santa Ponsa am 13. Juni 2025

Die Einwohner von Santa Ponsa können sich auf einen milden, aber bewölkten Tag freuen, wenn die Wettervorhersagen für den 13. Juni 2025 zutreffend sind. Der Tag fordert, wie der Wolkenzustand klar zeigt, zum Ausharren unter den bezaubernden Wolken von Santa Ponsa auf. Allerdings verheißt der Null-Prozentsatz an Niederschlagsrisiko einen trockenen Verlauf des Tages.

Temperaturüberblick

Die Temperaturen liegen für diesen Tag zwischen milden 21,73ºC als nächtliches Minimum und warmen 27,8ºC als Tageshöchstwert. Am Morgen starten wir bei angenehmen 22,54ºC, steigen dann auf tagsüber erwartete 25,66ºC. Am Nachmittag erreichen wir mit 26,28ºC unseren Höhepunkt, bevor wir uns abends zurück in die sanften Arme von 24,04ºC begeben.

Gefühlte Temperaturen

Gefühltemperaturmäßig eröffnen wir den Morgen in Santa Ponsa bei der fast schon therapeutischen Kühle von 22,47ºC, bevor wir uns durch den Tag mit optimaler Wärme von 25,9ºC und 26,28ºC am Nachmittag bewegen. Die Nacht wird durch vergleichbar moderate 24,04ºC Abkühlung geprägt sein.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck liegt bei stabilen 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei befriedigenden 62%. Ein leichter Brise mit 7,32m/s erwartet uns aus der Richtung 148º, mit gelegentlicher Böen von bis zu 8,83m/s. Trotz der Wolkenbedingungen bleibt die insgesamt geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit bestehen. Santa Ponsa behält seine verzaubernde Mischung aus Sonne und Wolken bei einer Wolkendecke von 88% bei.