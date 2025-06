Wetterbericht im Paradies: Die Vorhersage für Cala Rajada, 13. Juni 2025

Ein sanfter Wind weht durch die Pinien von Cala Rajada und bringt eine frische Meeresbrise mit sich. Mit dem Rauschen der Wellen als ständige Melodie im Hintergrund, blickt Cala Rajada auf einen Tag mit bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen voraus. Der 13. Juni verspricht, genau die Art von Tag zu werden, an dem man einen langen Spaziergang am Strand oder ein entspanntes Mittagessen in einem der malerischen Straßencafés der Stadt genießen kann.

Temperaturregime des Tages

Die Temperaturen für den heutigen Tag in Cala Rajada schwanken zwischen angenehmen 21,79ºC am frühen Morgen und einem Höchstwert von 25,91ºC. Ein perfekter Tag, um Draußen zu verweilen und alles zu genießen, was diese paradiesische Ecke von Mallorca zu bieten hat. Am Morgen werden wir milde 22,19ºC haben, während wir am Nachmittag 25,09ºC erreichen werden. Und wenn die Sonne untergeht, können wir uns auf laue 22,91ºC freuen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl das Thermometer bestimmte Werte zeigt, ist es das thermische Gefühl, das uns wirklich interessiert, nicht wahr? Wie fühlt es sich also wirklich an, draußen zu sein? Am Morgen wird es sich wie 22,71ºC anfühlen, während die wahrgenommene Temperatur tagsüber auf 25,4ºC und nachmittags auf 25,35ºC steigt. In der Nacht wird es sich abkühlen und wie 23,27ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck hält sich stabil bei 1018 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 63%. Für alle, die vorhaben Segeln zugehen oder einfach nur den flüchtigen Wind in ihren Haaren spüren wollen, wird der Wind aus Richtung 135º wehen und eine Geschwindigkeit von 6,02m/s erreichen, mit Böen, die bis zu 8,56m/s reichen können. Die Wolkendecke liegt bei 86% und zur Erleichterung aller, die einen klaren Tag am Strand verbringen möchten, ist die Regenwahrscheinlichkeit 0.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cala Rajada heute ein perfekter Ort für diejenigen ist, die das milde Wetter, die entspannte Atmosphäre und die wunderschöne Umgebung genießen möchten. Wie immer in Mallorca, egal, welches Wetter uns erwartet, bleibt die Insel ein kleines Paradies auf Erden.