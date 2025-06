Wetterupdate Sóller am 14. Juni 2025: Ein warmer Sommertag mit bewölktem Himmel

Der pittoreske Hafenort Sóller auf Mallorca erwartet am 14. Juni 2025 ein warmes und bewölktes Wetter, ideal für alle Urlauber und Einheimischen, die die Annehmlichkeiten des mediterranen Sommers genießen wollen. Mit einem Minimum von 23.24ºC und einem Maximum von 36.04ºC bietet das Wetter an diesem frühsommerlichen Tag eine angenehme Mischung aus Wärme und Kühle, gepaart mit einer leichten Windbrise.

Temperaturen des Tages

Am frühen Morgen können wir eine Temperatur von 24.72ºC erwarten. Wie zu erwarten steigt die Temperatur im Laufe des Tages auf 34.73ºC an und fällt am Nachmittag auf 32.82ºC. In der Nacht kühlt es sich dann auf eine angenehme Temperatur von 25.58ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl wird sich an diesem Tag von den tatsächlichen Temperaturen nicht wesentlich unterscheiden. Morgens wird es sich wie 23.98ºC anfühlen, während es tagsüber auf 33.41ºC ansteigt. Am Nachmittag fühlt es sich dann wie 31.4ºC an und fällt nachts auf 25.39ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei komfortablen 25% liegen wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.08m/s aus Richtung 119º wehen, mit Böen bis zu 5.04m/s. Der Himmel wird zu 95% bewölkt sein, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt jedoch 0, man kann also einen trockenen Tag erwarten.

Insgesamt erwartet uns in Sóller am 14. Juni 2025 ein typischer Sommertag auf Mallorca. Die Temperaturen sind angenehm warm, die Bewölkung bietet etwas Schutz vor der strahlenden Sonne und der leichte Wind sorgt für eine willkommene Abkühlung.