Umfassende Wetterprognose für Alcúdia, 14. Juni 2025 - Überwiegend bewölkt und warm

Freunde des mediterranen Klimas, wir haben Neuigkeiten für Sie! Für den 14. Juni erwartet Alcúdia auf der schönen Insel Mallorca überwiegend bewölktes Wetter. Dennoch versprechen die Temperaturen einen warmen Tag, ideal zum Genießen der malerischen Küste oder vielleicht einer gemütlichen Siesta im kühlen Innenbereich. Doch lassen Sie uns näher auf die Details eingehen.

Die reinen Zahlen - Temperaturen im Überblick

Mit einer minimalen Temperatur von angenehmen 22.25ºC und einer maximalen von satten 31.79ºC zeigt sich der Tag von seiner sommerlichen Seite. Morgens erwarten wir 22.43ºC, während die Temperatur tagsüber auf bis zu 30.97ºC ansteigen könnte. Am Nachmittag bleibt es warm mit erwarteten 30.5ºC und auch in der Nacht kühlt es nur auf 25.37ºC ab.

Das “thermische Gefühl” – Das sagen unsere Sinne

Das thermische Gefühl, also wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt, wird ähnlich sein. Morgens erwarten uns anfühlbaren 22.63ºC, tagsüber könnten es 31.02ºC werden. Auch am Nachmittag fühlt es sich wahrscheinlich wie 30.69ºC an und in der Nacht wie 25.42ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – es dreht sich nicht alles nur um die Temperatur

Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1018 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei 41% erwartet wird. Für Frischluftfanatiker, Segler und alle, die die "saline Brise" zu schätzen wissen, wird der Wind aus der Richtung 132º wehen und dabei Geschwindigkeiten von 7.86m/s erreichen, mit Böen bis zu 8.74m/s. Tatsächlich ein erfrischender Balsam in der warmen mallorquinischen Sommerhitze. Die Wolkendecke wird zu 81% geschlossen sein und - gute Nachrichten für alle, die draußen aktiv sein wollen - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0.

Alles in allem verspricht der 14. Juni in Alcúdia ein idealer Tag zu sein, um alles zu genießen, was Mallorca zu bieten hat - ob das nun bedeutet, am Strand zu entspannen, durch die beeindruckende Altstadt zu schlendern oder einfach nur auf der Terrasse Ihrer Unterkunft zu relaxen. Bleiben Sie dran für weitere Updates und passen Sie immer auf sich auf!