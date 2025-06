Wetter in Cala Millor - Ein milder Tag mit überwiegend bewölkten Bedingungen

Herzlich willkommen bei Ihrer Wetterprognose für den 14. Juni 2025 in Cala Millor. Der Tag wird überwiegend bewölkt sein, allerdings mit milden Temperaturen, die einen angenehmen Aufenthalt garantieren. Trotz der Bewölkung bleibt die Wahrscheinlichkeit für Regen gleich null, womit Sie Ihren Tag am Strand oder in der Stadt ohne Unterbrechungen planen können.

Temperaturen im Verlauf des Tages Wir beginnen den Tag mit einer angenehmen Temperatur von 21,75ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 25,69ºC und bleibt am Nachmittag nahezu konstant bei 25,47ºC. Abends kühlt es auf 22,65ºC ab. Die Minimaltemperatur des Tages liegt bei 21,4ºC und die Maximale wird mit 26,07ºC zu erwarten sein. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Trotz der bewölkten Bedingungen soll es sich den ganzen Tag über angenehm anfühlen. Morgens fühlt sich die Temperatur wie 22,07ºC , tagsüber wie 25,93ºC, nachmittags wie 25,8ºC und nachts wie 23,11ºC an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor Der Atmosphärendruck für diesen Tag liegt bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 62%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.85m/s aus Richtung 126º wehen, mit Windböen bis zu 6.91m/s. Trotz der relativ hohen Wolkendecke von 68% ist die Regenwahrscheinlichkeit heute dennoch Null, und so können Sie sich auf einen trockenen, aber milden Tag freuen.