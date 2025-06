Der Wetterbericht für Port d'Andratx am 14. Juni 2025

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, wir geben Ihnen das Wetter in Port d'Andratx für den 14. Juni 2025 detailliert an die Hand. An diesem Tag erwartet uns überwiegend bewölkte Bedingungen, jedoch ist die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent, also bleiben Sie sorgenfrei!

Überblick über die Temperaturen Der Temperaturbereich für diesen Tag liegt zwischen einer minimalen Temperatur von 23.24ºC und einer maximalen von 26.06ºC. Morgens erwarten wir eine angenehme Temperatur von 24.48ºC, die sich am Tag auf etwa 25.76ºC erhöht. Am Nachmittag gibt es eine leichte Abkühlung auf 25.24ºC und in der Nacht bleibt es mit 24.45ºC weiterhin mild. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Die gefühlten Temperaturen durch den Tag unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen Temperaturen, mit 24.29ºC am Morgen, die sich bis zum Tag auf 26.11ºC erhöhen. Nachmittags fühlt es sich ähnlich warm an mit 25.75ºC. In der Nacht können Sie mit einer weiterhin angenehmen gefühlten Temperatur von 24.91ºC rechnen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir sehen an diesem Tag einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 66 Prozent, was recht typisch für die Jahreszeit ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.9m/s aus einer Richtung von etwa 138º, mit Böen, die bis zu 8.4m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 63%, daher ist die Mehrheit des Himmels mit Wolken bedeckt, doch es bleibt trocken. Wir hoffen, Sie sind damit bestens informiert und können Ihren Tag in Port d'Andratx nach Wunsch planen. Bleiben Sie immer wetterbewusst und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf unserer schönen Insel Mallorca!