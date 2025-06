Überwiegend bewölktes Wetter in Santanyí am 14. Juni 2025

Der malerische Ort Santanyí auf unserer geliebten Baleareninsel Mallorca wird am 14. Juni 2025 in den Mantel einer mehrheitlich bewölkten Wetterbedingung gehüllt. Die Temperaturen variieren angenehm zwischen dem unteren und mittleren 20-Grad Bereich. Für alle, die den mediterranen Flair lieben, aber eine Abwechslung von der intensiven Sommersonne suchen, bietet sich an diesem Tag die perfekte Chance.

Moderate Temperaturen zu erwarten Der kühle Morgen begrüßt uns in Santanyí mit einer Temperatur von 21.9ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer allmählich an und erreicht seinen Höhepunkt bei 27.51ºC. Der Nachmittag zeigt mit 26.51ºC eine leichte Abkühlung, bevor die Nacht mit einer angenehmen 23.25ºC für Erholung sorgt. Die Höchsttemperatur für den Tag liegt bei 27.72ºC und die niedrigste bei 21.41ºC. Gefühlte Temperaturen im Einklang mit dem Thermometer Eine komfortable Luftfeuchtigkeit von 59% sorgt dafür, dass die gefühlten Temperaturen weitgehend den tatsächlichen Werten entsprechen. Morgens werden Sie bei 22.21ºC aufwachen. Am Tag fühlt es sich mit 28.66ºC angenehm warm an. Nachmittags bleibt das Thermometer stabil bei 26.51ºC, und nachts können Sie sich auf eine gemütliche 23.69ºC freuen. Leichter Wind, niedriger Druck und keine Regenwahrscheinlichkeit Ein Hauch von kühlendem Wind weht durch Santanyí mit einer Geschwindigkeit von 6.15m/s in Richtung 90º und Böen erreichen bis zu 8.22m/s. Die Luft ist unter einem Atmosphärendruck von 1018 hPa ruhig und stabil. Trotz des bewölkten Himmels, der durch eine Wolkendecke von 63% abgedeckt wird, ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich null. Damit bietet der Tag eine perfekte Balance zwischen erfrischender Kühle und warmen Sommertemperaturen. Der 14. Juni 2025 wird sicherlich ein großartiger Tag, um das Beste aus Santanyí zu erleben. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnenbrille einzupacken, denn trotz der Wolken bleibt Mallorca ein Ort des strahlenden Lichts.