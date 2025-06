Wetterüberblick für Santa Ponsa, Mallorca am 14. Juni 2025

Um Ihnen einen detaillierten Überblick über das erwartete Wetter in Santa Ponsa, Mallorca für den 14. Juni 2025 zu geben, haben wir eine umfassende Analyse durchgeführt. Die Wettervorhersage prognostiziert einen überwiegend bewölkten Tag, mit Möglichkeiten von blauen Abschnitten am Himmel, die für einen idealen Ausflugstage sorgen werden. Mit der Mindesttemperatur, die 22.92ºC erreicht und einer maximalen Höhe von 28.35ºC, verspricht der Tag, angenehm warm zu bleiben.

Temperaturdetails des Tages

Beginnen wir mit einem tiefgehenden Blick auf die Temperaturen des Tages. Der Morgen in Santa Ponsa wird Sie mit einer milden Temperatur von 23.8ºC begrüßen. Über den Tag verteilt erreicht die Temperatur ihren Höhepunkt bei etwa 27.86ºC, und am Nachmittag wird sie bei etwa 26.57ºC liegen. In der Nacht wird sich dann eine kühlere aber immer noch angenehme Temperatur von 24.38ºC einstellen.

Das thermische Gefühl im Laufe des Tages

Auch wenn wir über die tatsächlichen Temperaturen gesprochen haben, ist das thermische Gefühl - wie warm oder kalt eine Person die Umgebung wahrnimmt - oft eine aussagekräftigere Maßnahme. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei 23.44ºC liegen, tagsüber wird es auf 28.65ºC ansteigen, den Nachmittag verbringen wir dann mit 26.57ºC und die Nacht empfängt uns mit ca. 24.65ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Schluss nehmen wir uns den atmosphärischen Zustand vor. Mit einem Atmosphärendruck von 1018 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54 %, werden die Bedingungen dafür sorgen, dass der Tag angenehm bleibt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.33m/s aus der Richtung 142º wehen, mit Windböen, die 8.04m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 65%, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Also, kein Regenmantel notwendig!

Egal, ob Sie ein Einheimischer sind oder ein Besucher, der die Schönheiten von Santa Ponsa erkundet, Sie können auf einen komfortablen und wahrhaft mallorquinischen Tag hoffen. Santa Ponsa wartet darauf, Sie mit ihrem optimalen Wetter und ihrer Einzigartigkeit zu empfangen. Wir sehen uns dort!