Das Wetter in Cala Rajada am 14. Juni 2025: Überwiegend bewölkt und mild

Nehmen Sie Ihren Kaffee im Freien auf der Terrasse mit der morgendlichen Temperatur von 22,38ºC in Cala Rajada, Mallorca am 14. Juni 2025. Die Wetterbedingungen in diesem beliebten Urlaubsziel werden von unserer umfassenden Studie vorhergesagt. Damit sind Sie bestens vorbereitet auf den Tag, egal, ob Sie zum Sonnenbaden auf den Strand fahren oder die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden möchten.

Temperaturen im Detail Die Sonne erhebt sich über Cala Rajada mit einer angenehmen Temperatur von 22.08ºC und erreicht im Laufe des Tages eine maximale Temperatur von 26.29ºC. Unser Modell prognostiziert ein Mittagsmaximum von 25,61ºC und einen leichten Anstieg auf 25,83ºC am Nachmittag, bevor die Temperaturen in der Nacht auf ein kühleres, aber immer noch angenehmes 23,24ºC sinken. Gefühlte Temperaturen Das Thermometer zeigt eine Sache, aber wie es sich tatsächlich anfühlt, ist oft eine ganz andere. Unsere Daten zeigen, dass die gefühlten Temperaturen den tatsächlichen Messungen sehr nahe kommen. Erwarten Sie also morgens ein thermisches Gefühl von 22,76ºC, das sich im Laufe des Tages auf 25.9ºC erwärmt, und am Nachmittag können Sie mit einem Höchstwert von 26.19ºC rechnen. Wenn die Sonne untergeht, bleibt das frühsommerliche Gefühl mit einer gefühlten Temperatur von 23.71ºC erhalten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir achten nicht nur auf Temperaturen, um Ihre perfekte Wettervorhersage zu erstellen. Die atmosphärischen Bedingungen spielen eine ebenso wichtige Rolle. Der Luftdruck ließ am 14. Juni erwarten, dass es 1019 hPa sind, und eine Luftfeuchtigkeit von 64% bringt eine überwiegend bewölkte Wolkendecke mit sich. Erwarten Sie einen Wind aus Richtung 130º mit einer Geschwindigkeit von 5,62 m/s und Böen bis zu 7,55 m/s. Trotz der Wolkendecke von 74% ist die Regenwahrscheinlichkeit auf 0%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterbedingungen in Cala Rajada am 14. Juni 2025 überwiegend angenehm sein werden - die perfekte Gelegenheit, um alle Freizeitaktivitäten im Freien zu genießen, die Mallorca zu bieten hat. Bleiben Sie über unsere aktuellen Wettervorhersagen informiert und planen Sie Ihren perfekten Urlaubstag in Cala Rajada, Mallorca!