Leichter Regen beschert Palma frischen Start in den Sommer

Das Wetter in Palma auf Mallorca am 15. Juni 2025 zeigt eine abwechslungsreiche Mischung von warmen Temperaturen und erfrischendem Regen. Damit präsentiert die Hauptstadt der Balearen sowohl für Sonnenliebhaber als auch für Freunde kühlerer Temperaturen eine attraktive Wetterlage. Ein seichter Regenschauer erfrischt den heißesten Teil des Tages und macht den Stadtbummel für die in den Sommer strömenden Touristen angenehm.

Temperaturen auf einem lebhaften Niveau Die Temperaturspanne reicht von einem Minimum von 24,35ºC bis zu einer maximalen Hitze von 35,35ºC. Der Morgen startet dabei mit angenehmen 25,62ºC, steigt tagsüber auf heiße 34,95ºC an und sinkt am Nachmittag auf ein wohliges 32,78ºC. Mit Einbruch der Nacht kühlt es sich auf 25,25ºC ab, perfekt für einen entspannten Abendausklang in den zahlreichen Cafés und Bars. Gefühlte Temperaturen machen das Wetter lebendig Das thermische Gefühl, das das subjektive Temperaturempfinden beschreibt, bewegt sich morgens um die 25,15ºC. Tagsüber können die Einwohner und Gäste der Stadt ein warmer Hauch von 33,24ºC genießen, welcher am Nachmittag auf 31,24ºC nachlässt. Zur Nachtzeit hüllt eine herrliche Brise von 25,27ºC die Insel ein und lässt den Tag ausklingen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind tragen zum Gesamtbild bei Der allumfassende Luftdruck beträgt 1018 hPa und zeichnet somit ein stabiles Wetterbild. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 22%, was eine geringe Schwüle erzeugt und somit den heißen Temperaturen entgegenwirkt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,49m/s in eine Richtung von 148º und steigert sich in Böen bis zu 5,6m/s. Trotz der niedrigen Wolkendecke von 16% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit erfrischende 100%, wodurch die tropischen Temperaturen angenehm abgemildert werden.