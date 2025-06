Sóller erwartet leichten Regen: Ein detaillierter Blick auf die Wetterbedingungen für den 15. Juni 2025

Die idyllische Stadt Sóller auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca wird am 15. Juni 2025 einem Hauch von Nässe ausgesetzt sein. Trotz der Sommermonate zeichnen sich leichte Regenfälle ab. Ein ungewöhnlicher, aber willkommener Wechsel, wenn man die üppigen Orangen- und Zitronenhaine bedenkt, für die Sóller so berühmt ist. Und trotz des erwarteten Regens bleiben die Temperaturen angenehm warm, mit Höchstwerten, die das Thermometer bis auf 35,4ºC klettern lassen.

Temperaturübersicht

Obwohl wir leichten Regen erwarten, hat Sóller weiterhin eine optimale Temperatur zu bieten. Der Morgen begrüßt uns mit milden 26,01ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf beachtliche 35,37ºC an. Perfekt für alle, die die sommerliche Wärme lieben. Am Nachmittag sinkt die Temperatur auf immernoch warme 31,97ºC, während die Nacht uns mit angenehmen 24,88ºC erfrischt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen variieren ein wenig von den gemessenen Temperaturen. Der Morgen fühlt sich ebenso wie 26,01ºC an, während die Tageshitze etwas milder ausfällt mit einem gefühlten Maximum von 33,74ºC. Am Nachmittag lässt das Thermometer ein etwas milderes 30,67ºC spüren, und in der Nacht ist mit einem gefühlten Wert von 24,96ºC zu rechnen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für den Tag liegt bei 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 22% bleiben wird. Dies sind ideale Bedingungen für einen angenehmen Sommertag, trotz der vorhergesagten leichten Regenschauer. Der Wind wird mit 3,54m/s aus Richtung 122º wehen, mit Böen, die bis zu 4,52m/s erreichen können. Beruhigend ist dabei, dass die Wolkendecke nur 12% betragen wird und trotz dessen die Regenwahrscheinlichkeit bei 98% liegt. Solche Tage bieten eine willkommene Abwechslung und schaffen eine unvergessliche Atmosphäre, die nur in Sóller erlebt werden kann.