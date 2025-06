Überwiegend Bewölkter Tag erwartet: Das Wetter in Cala Millor am 15. Juni 2025

Die Bewohner und Besucher von Cala Millor dürfen sich auf einen Tag mit überwiegend bewölktem Wetter freuen. Trotz der Wolkendecke verspricht die Wettervorhersage für den 15. Juni 2025 angenehme Temperaturen, milde Brisen und eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Lassen Sie uns tiefer in die meteorologischen Details eintauchen, die den Tag prägen werden.

Reichweite der Tagestemperaturen

Die Temperaturen erreichen laut Wetterprognose am Morgen frische 22.73°C. Während der Tag weiter fortschreitet, erwärmt sich das Klima auf bis zu 26.71°C. Am Abend können die Einwohner von Cala Millor einen kühlen Hauch mit Temperaturen um die 25.5°C genießen, während die Nacht auf 23.63°C abkühlt.

Gefühlte Temperaturen: Thermischer Komfort den ganzen Tag over

Trotz der tatsächlichen Temperaturen, ist das wahrgenommene Wärmeempfinden meist das entscheidende Kriterium für unsere Wahrnehmung von Wetterbedingungen. Glücklicherweise bewegen sich auch die gefühlten Temperaturen in einem ähnlichen Bereich. Morgens fühlt es sich an wie 23.04°C, während es im Tagesverlauf bis zu 26.33°C erreichen wird. Am Nachmittag kühlt es sich leicht zu gefühlten 25.7°C ab, bevor es abends und in der Nacht auf angenehme 23.98°C sinkt.

Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Der atmosphärische Druck wird stabil bei 1020 hPa liegen, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 56% liegen wird. Der Wind wird aus der Richtung 75° mit einer Geschwindigkeit von etwa 5.08 m/s wehen, mit Böen, die auf bis zu 5.8 m/s auffrischen können. Die Wolkendecke beträgt voraussichtlich etwa 52%, wobei die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt, was einen trockenen Tag in Cala Millor verspricht.

Obwohl es heute überwiegend bewölkt sein wird, sorgen die angenehmen Temperaturen und die frische Brise für die perfekten Bedingungen, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten in Cala Millor zu genießen. Vergessen Sie nicht, immer einen Blick auf den Himmel zu werfen und sich von den sich stetig verändernden Wolkenbildern faszinieren zu lassen.