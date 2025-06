Wetterbericht für Santanyí, Mallorca: Überwiegend bewölkt mit erwarteten Temperaturen von 23,25°C bis 29,5°C am 15. Juni 2025

In der malerischen Gemeinde Santanyí auf Mallorca wird am 15. Juni 2025 überwiegend bewölktes Wetter vorhergesagt. Die Temperaturen werden voraussichtlich in der Spanne von 23.25°C bis 29.5°C liegen und sorgen damit für ein angenehm warmes Klima auf der beliebten spanischen Insel.

Temperatur: Vom Morgen bis zur Nacht

Morgens erwarten wir ein mildes 23,25°C, während am Tag die Temperaturen auf ein Maximum von 29,5°C ansteigen. Am Nachmittag bleibt es mit 27,43°C warm, bevor wir uns in der Nacht auf eine angenehme 24,06°C einstellen können. Bei diesen Werten dürfen sich Einwohner und Besucher auf einen Tag freuen, der ein ideales Wetter zum Genießen des charmanten Ortes Santanyí bietet.

Gefühlte Temperaturen: Für ein realitätsnahes Erlebnis

Wir sollten nicht vergessen, auch einen Blick auf die gefühlten Temperaturen zu werfen. Morgens werden 23,48°C, am Tag 29,34°C, am Nachmittag 27,91°C und in der Nacht schließlich 24,3°C erwartet. Das thermische Empfinden spielt eine wesentliche Rolle dabei, wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen, und es scheint, dass der 15. Juni in Santanyí ein überwiegend angenehmer Tag wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Faktoren im Wettergeschehen

Ein anderer Aspekt, der von Bedeutung ist, wenn wir das Wetter in seiner Gesamtheit betrachten, sind der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse. Ersterer wird mit 1019 hPa angegeben und die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 42%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,3 m/s aus der Richtung 88º und es werden Böen von bis zu 8,5 m/s erwartet. Damit bleibt das Wetter trotz der Bewölkung relativ stabil.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 15. Juni in Santanyí weitgehend bewölkt sein wird, doch die Temperaturen, die gefühlten Werte und die allgemeinen Wetterbedingungen versprechen einen angenehmen Tag auf der traumhaften Insel Mallorca. Nutzen Sie diesen Tag, um die Schönheit Santanyís zu erkunden und genießen Sie Ihren Aufenthalt oder Alltag bei diesen gemäßigten Bedingungen!