Erfrischendes Sommerwetter erwartet man am 16. Juni in Palma

Willkommen zu unserer neuesten Prognose für die Mittsommerwetterbedingungen in Palma, Mallorca. Heute präsentieren wir Ihnen einen erfrischenden Mix aus Sonnenschein und einigen Wolken. Die Temperaturen bewegen sich von angenehm mild am Morgen bis zu hitzigen Spitzenwerten am Tage. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Vorhersagen.

Temperaturen zwischen mild und sengend

Wir erwarten eine Mindesttemperatur von 21.64ºC, die in den frühen Morgenstunden auftreten wird, während die Temperatur am Tag auf eine sengende 31.12ºC steigen wird. Die erwartete Temperatur am Morgen wird 21.77ºC betragen, während die Temperatur tagsüber auf 30.68ºC steigt und am Nachmittag auf angenehme 29.12ºC abfällt. In der Nacht können wir eine temperierte Temperatur von 22.83ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen: ein Spiel der Sensationen

Unsere Erfahrung zeigt, dass die gefühlte Temperatur oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Am Morgen erwarten wir ein Thermogefühl von 21.99ºC, das tagsüber auf bis zu 30.12ºC steigen wird. Der Nachmittag bietet eine leicht gedämpfte Sensation von 28.82ºC, während die Temperatur nachts bei 22.87ºC liegen wird.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Erleben Sie die Elemente

Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 37 werden die Bedingungen für die meisten von uns als gemäßigt empfunden. Was den Wind betrifft, so wird er eine Geschwindigkeit von 8.37m/s in Richtung 60º haben, mit Böen, die bis zu 11.55m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt nur 20%, während die Regenwahrscheinlichkeit leicht erhöht ist und bei 76 liegt. Stellen Sie sicher, dass Sie vorbereitet sind und genießen Sie den Tag in Palma!