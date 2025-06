Wettervorhersage für Sóller – 16. Juni 2025

Guten Tag an alle Wetterbeobachter in Sóller und die Glasbläserfreunde! Wir haben für Sie einen ganz besonderen Wettervorhersagebericht. Für den 16. Juni 2025 zeigt die Prognose ein aktives Wetterbild auf Mallorca, genauer in Sóller, mit mäßig bewölktem Himmel und einer Regenwahrscheinlichkeit von satten 90%.

Temperaturen Der Tag beginnt mit milden Temperaturen um die 20.62ºC am Morgen, die dann auflaufen und den Höhepunkt des Tages bei 29.98ºC am Tag markieren. Bis zum Nachmittag werden die Temperaturen einen Hauch abkühlen auf 29.07ºC, bevor sie während der Nacht auf angenehme 22.44ºC absinken. Ein perfekter Tag, um seine Zeit sowohl im Freien als auch drinnen zu genießen. Gefühlte Temperaturen Das Thermometer kann manchmal trügerisch sein, aber wir haben auch die gefühlten Temperaturen für Sie parat. Morgens werden Sie sich auf frische 20.9ºC einstellen können, während es tagsüber auf gefühlte 29.67ºC zusteigt. Am Nachmittag sinkt das Thermometer leicht auf gefühlte 28.87ºC und in der Nacht werden wir uns an angenehme 22.36ºC anschmiegen können. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wenn wir uns über den Temperaturbogen hinaus wagen, sehen wir einige interessante Faktoren. Die Atmosphäre steht unter einem Druck von 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 40%. Der mäßige Wind wird aus einer Richtung von 61º mit einer Heftigkeit von 6.22m/s wehen, aber rechnen Sie mit Böen von bis zu 8.84m/s. Die Wolkendecke liegt derweil bei 38%, was den mäßig bewölkten Tag erklärt. Passen Sie also auf Ihre Hüte auf und halten Sie Ihre Regenschirme bereit, es könnte ein regnerischer Sommertag auf unserer lieblichen Insel Mallorca in Sóller werden.