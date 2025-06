Wetterbericht Alcúdia am 16. Juni 2025: Mäßig bewölkt, angenehme Temperaturen

Im schönen Alcúdia ist das Wetterbericht für den 16. Juni 2025 recht vielversprechend. Bei mäßiger Bewölkung freuen wir uns auf durchgängig angenehme Temperaturen und ein mildes Lüftchen aus Osten. Auch Regenschirme können getrost zu Hause gelassen werden - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nämlich glatte 0.

Temperaturen: Mit kurzer Hose und T-Shirt in den Tag starten

Ganz Alcúdia kann sich auf eine Mindesttemperatur von 21.41ºC und eine Maximumtemperatur von 24.35ºC einstellen. Der Morgen startet mit 22.49ºC, rückt tagsüber auf die Höchsttemperatur 24.35ºC, kühlt dann am Nachmittag auf 23.53ºC ab und landet abends bei 21.58ºC

Gefühlte Temperaturen: Warm, aber nicht zu warm

Auch in Sachen gefühlter Temperatur steht uns ein gemütlicher Tag bevor. So erleben wir den Morgen bei 22.75ºC, den Tag bei 24.41ºC, am Nachmittag zeigt das Thermometer 23.53ºC und die Nacht dann 21.67ºC

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mäßige Frisurengefahr

Der Luftdruck beträgt mäßige 1023 hPa, die Luftfeuchtigkeit hält sich bei angenehmen 60% und die Sicht ist somit klar. Der Wind wird auf 7.22 m/s in Richtung 41º wehen, mit Böen von bis zu 11.61 m/s - Ladies und Gentlemen, wappnen Sie Ihre Haarsprays!

Mit einer Wolkendecke von 48% erwartet uns ein mäßig bewölkter, gemütlicher und vor allem trockener Tag in Alcúdia. So lässt sich der Sommer auf Mallorca genießen!