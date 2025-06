Wettervorhersage für Cala Millor, 16. Juni 2025

Liebe Leserinnen und Leser, auf der malerischen Insel Mallorca, genauer gesagt in Cala Millor, können Sie für den 16. Juni 2025 ein überwiegend bewölktes Wetter mit einem Hauch von kühlender Brise erwarten. Die Temperaturen werden schwanken, und es ist kein Niederschlag zu erwarten. Dieser Artikel liefert Ihnen nähere Informationen über die zu erwartenden Temperaturen, die gefühlte Temperatur sowie Details zu Druck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung.

Temperaturen im Verlauf des Tages

Der Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 21.68ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf ihren Höhepunkt von 24.27ºC an, bevor sie am Nachmittag auf etwa 23.66ºC abkühlt. Die aktuellen Messungen zeigen einen erwarteten nächtlichen Tiefstwert von 21.71ºC. Die erwartete minimale und maximale Temperatur für den Tag beträgt 21.34ºC und 24.58ºC entsprechend.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Die gefühlten Temperaturen, die oft von den tatsächlichen Werten abweichen können, liegen morgens bei etwa 21.99ºC. Tagsüber wird eine gefühlte Temperatur von 24.29ºC erwartet. Bei der Dämmerung, wenn die Sonne am Horizont verschwindet, liegt das gefühlte Thermometer bei 23.62ºC. In der Nacht, wenn die Nachtschwärmer unterwegs sind, liegt die gefühlte Temperatur bei etwa 21.92ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der vorhergesagte Atmosphärendruck für den Tag beträgt 1022 hPa. Gleichzeitig beträgt der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit ca. 59%. Die Windgeschwindigkeit beträgt 7.84m/s, wobei sie auf eine Richtung von etwa 35º hinweist. Bereiten Sie sich auf Böen vor, die bis zu 12m/s erreichen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 16. Juni in Cala Millor ein überwiegend bewölkter Tag sein wird, mit gemäßigten Temperaturen und einer angenehmen Brise, die durch die Straßen weht. Behalten Sie Ihren Regenschirm in Reichweite, denn bei einer Wolkendecke von 66%, könnte es zu Niederschlägen kommen. Aber die gute Nachricht ist, dass die Regenwahrscheinlichkeit weiterhin bei 0% liegt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Cala Millor!