Santanyí umarmt den Sommer: Moderate Temperaturen und eine leichte Brise schmeicheln dem 16. Juni

Willkommen zur täglichen Wettervorhersage für Santanyí. Heute werfen wir einen Blick auf den 16. Juni. Eines steht fest: Der Sommer hat unsere geliebte Insel fest im Griff. Die Sonne dominiert, doch lassen moderate Temperaturen und eine angenehme Brise keine übermäßige Hitze aufkommen. Der Tag beginnt leicht bewölkt, doch die Wolken machen gesunde 45% der Wolkendecke aus und halten Regen zuverlässig fern.

Das Temperatur-Spektrum des Tages

Die Erfüllung sonniger Urlaubsträume scheint sicher. Das Thermometer steigt hier in Santanyí stetig von angenehmen 21.91ºC am Morgen auf errechnete 26.7ºC am Tag an und erreicht den Höhepunkt mit soliden 27.18ºC. Der Nachmittag bietet bei rund 26.11ºC immer noch ausreichend Wärme für den Strandbesuch, bevor es in der Nacht mit rund 21.78ºC etwas abkühlt und zum Schlafen geradezu perfekte, frische Bedingungen liefert.

Die Realität des thermischen Gefühls

Während die bloßen Zahlen auf der Skala oft genau genug sind, wollen wir allen sonnenanbetenden Inselliebhabern auch das tatsächliche thermische Gefühl nicht vorenthalten. Dabei stellen wir fest, dass es sich je nach Tageszeit ein wenig wärmer anfühlt, als es tatsächlich ist. Morgens startet das thermische Gefühl bei zirka 22.22ºC, tagsüber spürt man einen kleinen Anstieg auf rund 27.25ºC. Nachmittags und abends liegen die gefühlten Temperaturen aber glücklicherweise im Einklang mit den realen Werten - 26.11ºC bzw. 22ºC.

Der Einfluss von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Eine hohe Luftdruck Messung von 1022 hPa unterstreicht das stabile Sommerwetter. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt erfreuliche 52%, was ein ausgesprochen angenehmes Klima verspricht. Abgerundet wird das Wetterbild durch einen leichten Wind mit Geschwindigkeiten von 9.1m/s und Böen von bis zu 13.36m/s aus nördlichem Richtungswinkel von 48º. Ein perfekter Tag also, um die Segel zu setzen oder sich von der Brise die Haare durchwirbeln zu lassen.

Zusammenfassend verspricht der 16. Juni in Santanyí also einen moderaten Sommertag mit leicht bewölktem Himmel und einer angenehmen Brise - geradezu ideal für alle Aktivitäten, ob an Land oder auf dem Meer. Genießen Sie diesen herrlichen Tag in vollen Zügen!