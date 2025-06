Wetterbericht für Santa Ponsa am 16. Juni 2025: Ein Sommertag mit einigen Wolken

Liebe Leser, am 16. Juni erwartet Sie in Santa Ponsa ein überwiegend sonniger Tag mit ein paar Wolken. Die Temperaturen variieren von angenehm warmen 22.17°C am frühen Morgen bis zu einer hochsommerlichen Maximaltemperatur von 28.88°C in den Nachmittagsstunden. Darüber hinaus errechnen unsere neuesten Vorhersagemodelle eine Regenwahrscheinlichkeit von etwa 42% und eine Wolkendecke von 20%. Mit leichtem bis mäßigem Wind aus Richtung 80º scheint es ein idealer Tag zu sein, um die Schönheit von Santa Ponsa zu genießen.

Über die Tageshöchst- und Tiefsttemperaturen Die Temperaturen klettern tagüber auf bis zu 28.88°C, wobei im Laufe des Tages Temperaturvariationen zu erwarten sind. Mit einem morgendlichen Temperaturwert von 22.19°C beginnt der Tag recht warm, bevor er auf den maximalen Wert von 28.88°C steigt. Am Nachmittag sinkt das Quecksilber leicht auf 27.68°C und erreicht in der Nacht schließlich 22.99°C. Trotzdem bleibt es eine angenehme Nacht, ideal für Spaziergänge am Strand von Santa Ponsa. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Neben den tatsächlichen Temperaturen sind auch die gefühlten Temperaturen von Bedeutung, da diese einen besseren Einblick in unser thermisches Wohlbefinden geben. Am Morgen wird es sich eher wie 22.48°C anfühlen, was auf einen warmen Start in den Tag hindeutet. Im Laufe des Tages klettert das gefühlte Thermometer auf 29.51°C, bevor es sich nachmittags auf angenehme 28.26°C abkühlt. Die Abend- und Nachtstunden halten mit einer gefühlten Temperatur von 23.33°C weitere angenehme Stunden bereit. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Der Atmosphärendruck wird sich bei 1021 hPa halten und sorgt zusammen mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 50% für angenehmes Klima. Hinsichtlich der Windverhältnisse wird der Windgeschwindigkeit bei 7.9m/s liegen, wobei zudem Böen mit bis zu 10.22m/s erwartet werden. Somit wird eine frische Brise den Tag in Santa Ponsa angenehm kühl halten und für das perfekte Sommerwetter sorgen.