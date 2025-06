Wettervorhersage für Cala Rajada am 16. Juni 2025

Ein kurzer Blick in die Wetterstation verrät uns, dass die Urlauber und Einwohner von Cala Rajada, im malerischen Osten Mallorcas, für den morgigen 16. Juni 2025 auf ein überwiegend bewölktes Wettergeschehen blicken können. Die gute Nachricht: trotz bedecktem Himmel bleiben die Regenschirme wahrscheinlich unbenutzt, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Temperaturen im Überblick

Unsere Thermometer werden morgen in Cala Rajada Werte zwischen 21.93°C und 23.42°C anzeigen, den ganzen Tag über werden sich die Temperaturen also in einem angenehmen, sommerlichen Bereich bewegen. Spezieller betrachtet, ist am Morgen mit 22.17°C zu rechnen, während am Tag das Thermometer auf 23.35°C klettern wird. Der Nachmittag wird leicht abkühlen auf 23.11°C und in der Nacht sinkt die Temperatur auf angenehme 22.23°C.

Wie kühl oder warm fühlt es sich an?

Trotz der objektiven Temperaturen, ist uns im Wetterstudio jedoch bewusst, dass das gefühlte Wetter oft eine entscheidendere Rolle spielt. So wird das morgendliche thermische Gefühl bei 22.53°C liegen, während das gefühlte Thermometer tagsüber auf 23.46°C ansteigt. Am Nachmittag dürfen wir uns auf ein thermisches Gefühl von 23.15°C freuen, und auch in der Nacht bleibt es mit gefühlten 22.47°C mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der Wind

In Bezug auf die Atmosphäre können wir ersehen, dass der Atmosphärendruck morgen 1022 hPa beträgt und die Luftfeuchtigkeit bei 66% liegt, was vergleichsweise angenehme Bedingungen schafft. Der Wind wird mit rund 7.76m/s aus 43º wehen und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 12.12m/s erreichen. Irrelevant der Wolkendecke von 63%, ist dieses Wetter ideal für einen Strandspaziergang oder eine Entdeckungstour in Cala Rajada.

Insgesamt also eine durchaus erfreuliche Wetterprognose für alle, die das Privileg haben, den morgigen 16. Juni 2025 in und um Cala Rajada zu verbringen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag!